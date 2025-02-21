ЕС готовится передать Украине большой пакет военной помощи — что известно

В ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС 24 февраля в Брюсселе высокая представительница Евросоюза Кая Каллас объявит предложение о большом пакете военной поддержки Украины, в который, среди прочего, войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.
Главные тезисы
- ЕС готовит значительный пакет военной помощи для Украины, включая боеприпасы и системы ПВО.
- Конкретные суммы помощи будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС.
- Возможные задержки участия некоторых стран, таких как Венгрия и Словакия, могут привести к формированию коалиции желающих для поддержки Украины.
ЕС предоставит Украине большой пакет военной помощи
Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, а также два источника в дипломатических кругах Брюсселя.
Так, детали пакета военной помощи, как и его стоимость, будут конкретизированы во время заседания министров иностранных дел ЕС 24 февраля и последующих технических переговоров в рабочих группах.
Он уточнил, что "речь идет о мощном пакете, который в частности будет содержать предоставление Украине артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним".
По его словам, новая инициатива ЕС также уделит внимание "подготовке, боевому оснащению и восстановлению возможности украинских бригад, в том числе посредством коллективных тренировок".
Конкретные суммы, на которые будет выделена военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС 23 февраля, но речь идет о миллиардах евро, отметил еврочиновник.
Два осведомленных с вопросом дипломата государств Евросоюза в Брюсселе, также на условиях анонимности, объяснили, почему до сих пор не обнародуются конкретные суммы средств, которые будут выделяться на военную помощь Украине: все зависит от ответа каждого главы МИД из всех 27 членов ЕС в понедельник на заседании Совета ЕС о готовности или неготовности его государства.
В таком случае пакет поддержки Украины будет создаваться не под "зонтиком ЕС", а как "коалиция желающих", единственный фонд, в который любое государство Евросоюза сможет вносить добровольные взносы в виде средств или вооружений, сообщил он.
Дипломат спрогнозировал, что общая стоимость помощи Украине в рамках данной инициативы может составить около 7 млрд евро.
Дипломат из другого государства ЕС назвал сумму в 6–10 млрд евро.
В целом, по информации от европейских дипломатов, амбициозная цель Евросоюза — в 2025 году в целом предоставить Украине больше военной помощи, чем было в 2024-м ("около 20 млрд евро, в то время как США предоставили не больше 15-18 млрд").
Также следует добавить, что новая инициатива — "вынужденное действие со стороны ЕС, ведь существующие механизмы, такие как Европейский фонд мира, остаются заблокированными" (Венгрией).
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-