ЕС готовится передать Украине большой пакет военной помощи — что известно

В ходе заседания Совета министров иностранных дел ЕС 24 февраля в Брюсселе высокая представительница Евросоюза Кая Каллас объявит предложение о большом пакете военной поддержки Украины, в который, среди прочего, войдут боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

ЕС предоставит Украине большой пакет военной помощи

Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности, а также два источника в дипломатических кругах Брюсселя.

Так, детали пакета военной помощи, как и его стоимость, будут конкретизированы во время заседания министров иностранных дел ЕС 24 февраля и последующих технических переговоров в рабочих группах.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас в понедельник предложит новую инициативу по усилению военной поддержки Украины со стороны ЕС в 2025 году. Этот вопрос будет обсужден министрами иностранных дел на Совете ЕС, будет принято политическое решение по формату поддержки, которое даст начало процессу разработки технических деталей плана. Поделиться

Он уточнил, что "речь идет о мощном пакете, который в частности будет содержать предоставление Украине артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны и ракет к ним".

По его словам, новая инициатива ЕС также уделит внимание "подготовке, боевому оснащению и восстановлению возможности украинских бригад, в том числе посредством коллективных тренировок".

Конкретные суммы, на которые будет выделена военная помощь, будут определены после дискуссии глав МИД государств ЕС 23 февраля, но речь идет о миллиардах евро, отметил еврочиновник.

Два осведомленных с вопросом дипломата государств Евросоюза в Брюсселе, также на условиях анонимности, объяснили, почему до сих пор не обнародуются конкретные суммы средств, которые будут выделяться на военную помощь Украине: все зависит от ответа каждого главы МИД из всех 27 членов ЕС в понедельник на заседании Совета ЕС о готовности или неготовности его государства.

Есть высокая вероятность того, что Венгрия может отказаться участвовать в проекте военной поддержки Украины. Так же может поступить и Словакия, хотя в последнее время на заседаниях на уровне послов словаки сохраняют "стратегическое молчание". Есть еще нейтральные государства, такие как Австрия или Ирландия, которые тоже могут воздержаться от участия. Поделиться

В таком случае пакет поддержки Украины будет создаваться не под "зонтиком ЕС", а как "коалиция желающих", единственный фонд, в который любое государство Евросоюза сможет вносить добровольные взносы в виде средств или вооружений, сообщил он.

Дипломат спрогнозировал, что общая стоимость помощи Украине в рамках данной инициативы может составить около 7 млрд евро.

Дипломат из другого государства ЕС назвал сумму в 6–10 млрд евро.

В целом, по информации от европейских дипломатов, амбициозная цель Евросоюза — в 2025 году в целом предоставить Украине больше военной помощи, чем было в 2024-м ("около 20 млрд евро, в то время как США предоставили не больше 15-18 млрд").