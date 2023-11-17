ЄС може відкласти рішення щодо початку переговорів стосовно вступу України — Reuters

Що відомо про плани ЄС стосовно початку переговорів з Україною щодо вступу

Планувалось, що рішення стосовно початку переговорів з Україною щодо вступу буде прийняте у грудні цього року.

Однак за інформацією журналістів видання із посиланням на європейських високопосадовців, наразі існує ймовірність що рішення може бути відкладене щонайменше до березня наступного року.

Крім того, за словами дипломата, в блоці немає згоди про надання Києву ще 50 млрд євро допомоги.

Ми не можемо допустити, щоб Україна збанкрутувала, це не наш варіант. Але це непросто, - підкреслив високопосадовець. Поширити

Що відомо про візит президента Євроради до України

Глава Європейської ради Шарль Мішель відвідає Київ на початку наступного тижня.

За інформацією виданння Politico, Мішель відвідає Україну в пам'ять про протести на Майдані, які почалися 21 листопада 2013 року.

Протести почалися після рішення президента-втікача України Віктора Януковича вийти з угоди про політичну та економічну асоціацію з ЄС. Росія назвала це повстання "переворотом", спровокованим Заходом, і використовувала його для виправдання своїх військових дій в Україні в 2014 році.

Візит відбудеться напередодні саміту Європейської ради в середині грудня, на якому лідери ЄС обговорять рекомендацію Єврокомісії почати офіційні переговори про вступ України до ЄС.