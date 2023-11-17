ЕС может отложить решение о начале переговоров о вступлении Украины — Reuters

Евросоюз может отложить сроки принятия решения о начале переговоров по процедуре вступления Украины.

Что известно о планах ЕС по началу переговоров с Украиной по вступлению

Планировалось, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении будет принято в декабре этого года.

Однако по информации журналистов издания со ссылкой на европейских чиновников, сейчас существует вероятность, что решение может быть отложено по меньшей мере до марта следующего года.

Кроме того, по словам дипломата, в блоке нет согласия о предоставлении Киеву еще 50 млрд. евро помощи.

Мы не можем допустить, чтобы Украина обанкротилась, это не наш вариант. Но это непросто, - подчеркнул чиновник. Поделиться

Что известно о визите президента Евросовета в Украину

Глава Европейского совета Шарль Мишель посетит Киев в начале следующей недели.

По информации издания Politico, Мишель посетит Украину в память о начавшихся 21 ноября 2013 года протестах на Майдане.

Протесты начались после решения президента-беглеца Украины Виктора Януковича выйти из соглашения о политической и экономической ассоциации с ЕС. Россия назвала это восстание "переворотом", спровоцированным Западом, и использовала его для оправдания своих военных действий в Украине в 2014 году.

Визит состоится в преддверии саммита Европейского совета в середине декабря, на котором лидеры ЕС обсудят рекомендацию Еврокомиссии начать официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.