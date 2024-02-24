ЄС надає Україні майже 170 тис артснарядів — відомі терміни постачання

Протягом місяця Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тис снарядів і працює над подальшим збільшенням обсягів надання артилерійських боєприпасів.
ЄС надасть Україні велику партію артснарядів
До кінця березня Європейський союз передасть Україні майже 170 тис артилерійських снарядів.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після зустрічі з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.
Кулеба зазначив, що на зустрічі подякував Боррелю за особисте керівництво та підтримку протягом останніх двох років, зокрема за історичні рішення щодо надання зброї Україні, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України в ЄС та підтримки формули миру.
Дефіцит артилерійских снарядів у ЗСУ: що відомо
Наразі через проблеми з постачаннями від США дефіцит артилерійських снарядів у ЗСУ прямо впливає на ситуацію на фронті. Зокрема, нещодавно українській армії довелося відступити з Авдіївки.
Однак допомогти зі снарядами обіцяли Україні в Європейському союзі. На початку травня 2023 року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.
Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Однак ЄС не зміг вкластися у заплановані терміни, тому продовжує роботу над цим питанням.
У лютому президент Чехії Петр Павел розповів, що Прага знайшла за кордоном 800 тис снарядів для України, але їй потрібна допомога з фінансуванням, щоб забезпечити це постачання.
А днями про пакети військової підтримки, до яких увійдуть артилерійські снаряди, оголосили Британія та Іспанія.
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