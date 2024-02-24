ЕС предоставляет Украине почти 170 тыс артснарядов — известны сроки поставки
Категория
Политика
Дата публикации

ЕС предоставляет Украине почти 170 тыс артснарядов — известны сроки поставки

Дмитрий Кулеба
Кулеба и Боррель
Читати українською

В течение месяца Европейский Союз планирует поставить в Украину около 170 тыс снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов предоставления артиллерийских боеприпасов.

ЕС предоставит Украине большую партию артснарядов

К концу марта Европейский союз передаст Украине почти 170 тысяч артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

Абсолютным приоритетом сейчас артиллерийские снаряды. До конца марта ЕС планирует поставить в Украину около 170 тыс снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов поставок.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

Кулеба отметил, что на встрече поблагодарил Борреля за личное руководство и поддержку в течение последних двух лет, в частности, за исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке формулы мира.

Много усовершенствований и решений еще впереди, и мы работаем вместе, чтобы обеспечить их быстрое принятие.

Дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ: что известно

Из-за проблем с поставками от США дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ напрямую влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинской армии пришлось отступить из Авдеевки.

Однако помочь со снарядами обещали Украину в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.

Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.

В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тыс снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.

На днях о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Нехватка снарядов у ВСУ. Кулеба описал план решения проблемы
МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ впервые применили сверхточные лазерные снаряды ПВО против дронов РФ — Defense Express
VAMPIRE
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Боррель раскрыл детали нового пакета санкций ЕС против России
Боррель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?