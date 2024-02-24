ЕС предоставляет Украине почти 170 тыс артснарядов — известны сроки поставки

В течение месяца Европейский Союз планирует поставить в Украину около 170 тыс снарядов и работает над дальнейшим увеличением объемов предоставления артиллерийских боеприпасов.
ЕС предоставит Украине большую партию артснарядов
К концу марта Европейский союз передаст Украине почти 170 тысяч артиллерийских снарядов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.
Кулеба отметил, что на встрече поблагодарил Борреля за личное руководство и поддержку в течение последних двух лет, в частности, за исторические решения о предоставлении оружия Украине, введении санкций против России, начале переговоров о вступлении Украины в ЕС и поддержке формулы мира.
Дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ: что известно
Из-за проблем с поставками от США дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ напрямую влияет на ситуацию на фронте. В частности, недавно украинской армии пришлось отступить из Авдеевки.
Однако помочь со снарядами обещали Украину в Европейском союзе. В начале мая 2023 года Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет.
Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов к марту 2024 года. Однако ЕС не смог уложиться в намеченные сроки, поэтому продолжает работу над этим вопросом.
В феврале президент Чехии Петр Павел рассказал, что Прага нашла за границей 800 тыс снарядов для Украины, но ей нужна помощь с финансированием, чтобы обеспечить эти поставки.
На днях о пакетах военной поддержки, в которые войдут артиллерийские снаряды, объявили Британия и Испания.
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