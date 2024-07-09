ЄС надасть Україні 5,2 млрд євро допомоги — подробиці

9 липня міністерка економіки Юлія Свириденко підписала фінансову угоду між Україною та ЄС, яка регулює отримання грантової допомоги в межах Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років.

В Україні запускають програму підтримки від ЄС

Відповідне рішення про залучення грантової підтримки від ЄС ухвалили на засіданні уряду. Наразі Кабмін фіналізував домовленість.

За словами Свириденко, це остання угода, яка необхідна для того, щоб повністю запустити програму Ukraine Facility.

Підписання Угоди щодо залучення грантової підтримки на €5,27 протягом найближчих чотирьох років сприятиме стабілізації макроекономічної та фінансової ситуації в країні та забезпечить необхідні ресурси для підтримки ключових секторів економіки Юлія Свириденко Міністерка економіки

Всього бюджетна підтримка в межах першого складника програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро. Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів.

Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Ukraine Facility — програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 млрд євро впродовж 2024–2027 років. Із цієї суми 39 млрд євро спрямують до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності. Решта — спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.

Що відомо про програму Ukraine Facility

Лідери ЄС 1 лютого домовилися виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Україна отримуватиме кошти за дотримання низки передумов: продовження демократичних механізмів, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права, гарантування поваги до прав людини, зокрема меншин.

Україна уже схвалила план реформ, який дозволить отримувати фінансування за Ukraine Facility.

Лідери ЄС щороку проводитимуть дебати за програмою, а за два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд усієї багаторічної фінансової рамки.

За орієнтовним планом виплат у 2024 році Україна отримає 16 мільярдів євро, у 2025 — 12,5 млрд євро, у 2026 — 7,25 млрд євро, а в 2027 — 2,5 мільярда євро.