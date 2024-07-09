ЕС предоставит Украине 5,2 млрд евро помощи

9 июля министерша экономики Юлия Свириденко подписала финансовое соглашение между Украиной и ЕС, которое регулирует получение грантовой помощи в пределах Ukraine Facility в размере 5,27 млрд евро в течение следующих четырех лет.
Главные тезисы
- Программа Ukraine Facility будет способствовать стабилизации макроэкономической ситуации в Украине и обеспечит необходимые ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.
- По ориентированному плану Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки в 2024 году, из которых 3 млрд будет грантовой помощью.
- Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов для поддержки макрофинансовой стабильности и инвестиций в приоритетные сектора.
В Украине запускается программа поддержки от ЕС
Соответствующее решение о привлечении грантовой поддержки от ЕС было принято на заседании правительства. Пока Кабмин финализировал договоренность.
По словам Свириденко, это последнее соглашение, необходимое для того, чтобы полностью запустить программу Ukraine Facility.
Всего бюджетная поддержка в рамках первой составляющей программы, включая кредитные и грантовые средства, составляет 38,27 млрд евро. Программа обеспечит поступление траншей в соответствии с квартальным графиком выполнения индикаторов.
Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд. евро поддержки, из которых 3 млрд. евро будет грантовой помощью.
Ukraine Facility – программа многолетней финансовой помощи Украине от ЕС. Она предусматривает предоставление 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро направятся в госбюджет для усиления макрофинансовой стабильности. Остальные – специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах, покрытия процентов по кредитам и т.д.
Что известно о программе Ukraine Facility
Лидеры ЕС 1 февраля договорились выделить Украине макрофинансовую помощь в 50 млрд евро. Программа рассчитана на четыре года.
Украина будет получать средства за соблюдение ряда предпосылок: продолжение демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, гарантирование уважения прав человека, в частности меньшинств.
Украина уже одобрила план реформ, который позволит получать финансирование по Ukraine Facility.
Лидеры ЕС ежегодно будут проводить дебаты по программе, а через два года они могут предложить Еврокомиссии пересмотр всей многолетней финансовой рамки.
По ориентировочному плану выплат в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро, в 2025 – 12,5 млрд евро, в 2026 – 7,25 млрд евро, а в 2027 – 2,5 миллиарда евро.
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