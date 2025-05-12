ЄС надасть Україні 900 млн євро прибутків від заморожених активів Росії

Європейський союз найближчими тижнями виділить 900 млн євро (999.83 млн дол) на закупівлю зброї та боєприпасів для України.
Головні тези:
- Європейський союз виділить 900 млн євро для підтримки України на закупівлю зброї та боєприпасів.
- Загалом ЄС вже виділив 3,3 млрд євро на розвиток української оборонної промисловості.
- Активи Росії на суму приблизно 300 млрд дол залишаються під арештом в ЄС та інших країнах, поки Росія не компенсує шкоду Україні.
ЄС виділить гроші на військові потреби України
Про це повідомив заступник генерального секретаря Зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріс під час відкриття II форуму оборонної промисловості Україна-ЄС.
Як відзначив Фріс, підтримка Україні, яку нададуть протягом найближчих двох тижнів, буде профінансованою коштом надзвичайних прибутків від заморожених російських активів.
Таким чином, ЄС виділив загалом 3,3 млрд євро на підтримку України та її оборонної промисловості.
Фріс відзначив, що минулого тижня у Львові були підписані контракти, які допоможуть інвестувати гроші в "найсучасніші галузі української оборонної промисловості, наприклад, у виробництво безпілотників і ракет".
Активи й надалі залишаються під арештом. Представники країн G7 неодноразово наголошували, що розмороження не відбудеться доти, доки Росія не компенсує Україні завдану шкоду. Водночас ЄС уже почав спрямовувати дохід, отриманий від заморожених активів, на підтримку України.
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