ЕС предоставит Украине 900 млн евро доходов от замороженных активов России

Европейский Союз в ближайшие недели выделит 900 млн евро (999.83 млн долл) на закупку оружия и боеприпасов для Украины.
Главные тезисы
- Европейский Союз выделит Украине 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов за счет доходов от замороженных активов России.
- Общая сумма поддержки Украины и ее оборонной промышленности от ЕС составляет 3,3 млрд евро.
ЕС выделит деньги на военные нужды Украины
Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС.
Как отметил Фрис, поддержка Украине, которая будет предоставлена в ближайшие две недели, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.
Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 3,3 млрд евро в поддержку Украины и ее оборонной промышленности.
Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например в производство беспилотников и ракет".
Активы по-прежнему остаются под арестом. Представители стран G7 неоднократно отмечали, что размораживание не произойдет, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб. В то же время, ЕС уже начал направлять доход, полученный от замороженных активов, в поддержку Украины.
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