ЕС предоставит Украине 900 млн евро доходов от замороженных активов России
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС предоставит Украине 900 млн евро доходов от замороженных активов России

European Comission
ЕС
Read in English
Читати українською

Европейский Союз в ближайшие недели выделит 900 млн евро (999.83 млн долл) на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

Главные тезисы

  • Европейский Союз выделит Украине 900 млн евро на закупку оружия и боеприпасов за счет доходов от замороженных активов России.
  • Общая сумма поддержки Украины и ее оборонной промышленности от ЕС составляет 3,3 млрд евро.

ЕС выделит деньги на военные нужды Украины

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Как отметил Фрис, поддержка Украине, которая будет предоставлена ​​в ближайшие две недели, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 3,3 млрд евро в поддержку Украины и ее оборонной промышленности.

Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например в производство беспилотников и ракет".

После начала полномасштабной войны западные государства приняли решение заморозить примерно 300 млрд долл., принадлежащих Центральному банку Российской Федерации. Основная часть этих средств размещается в пределах ЕС, в частности, в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, занимающемся клирингом. Остальные средства находятся в Соединенных Штатах Америки (США), Японии и государствах, входящих в G7

Активы по-прежнему остаются под арестом. Представители стран G7 неоднократно отмечали, что размораживание не произойдет, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб. В то же время, ЕС уже начал направлять доход, полученный от замороженных активов, в поддержку Украины.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Юридических препятствий для конфискации замороженных активов РФ нет — британский адвокат МакКью
МакКью
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бельгия конфискует 3 млрд евро замороженных средств РФ — кто их получит
Бельгия
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Франция направит доходы от замороженных активов РФ на обслуживание САУ Caesar для Украины
Caesar

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?