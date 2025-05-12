ЕС предоставит Украине 900 млн евро доходов от замороженных активов России

Европейский Союз в ближайшие недели выделит 900 млн евро (999.83 млн долл) на закупку оружия и боеприпасов для Украины.

ЕС выделит деньги на военные нужды Украины

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Внешней службы ЕС Чарльз Фрис во время открытия II форума оборонной промышленности Украина-ЕС.

Как отметил Фрис, поддержка Украине, которая будет предоставлена ​​в ближайшие две недели, будет профинансирована за счет чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.

Таким образом, ЕС выделил в общей сложности 3,3 млрд евро в поддержку Украины и ее оборонной промышленности.

Фрис отметил, что на прошлой неделе во Львове были подписаны контракты, которые помогут инвестировать деньги в "самые современные отрасли украинской оборонной промышленности, например в производство беспилотников и ракет".

После начала полномасштабной войны западные государства приняли решение заморозить примерно 300 млрд долл., принадлежащих Центральному банку Российской Федерации. Основная часть этих средств размещается в пределах ЕС, в частности, в бельгийском финансовом учреждении Euroclear, занимающемся клирингом. Остальные средства находятся в Соединенных Штатах Америки (США), Японии и государствах, входящих в G7 Поделиться

Активы по-прежнему остаются под арестом. Представители стран G7 неоднократно отмечали, что размораживание не произойдет, пока Россия не компенсирует Украине нанесенный ущерб. В то же время, ЕС уже начал направлять доход, полученный от замороженных активов, в поддержку Украины.