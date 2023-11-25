ЄС надасть Україні фінансову допомогу на ремонт портів

50 млн євро отримає Україна від Європейського Союзу на відновлення портової інфраструктури країни.
ЄС допомагає Україні
Європейський Союз виділить Україні 50 млн євро. Ці гроші підуть на ремонт портової інфраструктури.
Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
ЄС надав Україні черговий транш
Наприкінці жовтня Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.
А вже в середині листопада стало відомо, що Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців у Молдові.
При цьому, після вступу до Європейського Союзу, Україна отримає право на отримання 186 млрд євро з бюджету блоку протягом семи років.
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