ЕС предоставит Украине финансовую помощь на ремонт портов

50 млн евро получит Украина от Европейского Союза на восстановление портовой инфраструктуры страны.
ЕС помогает Украине
Европейский Союз выделит Украине 50 млн евро. Эти деньги пойдут на ремонт портовой инфраструктуры.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.
ЕС предоставил Украине очередной транш
В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.
А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.
При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.
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