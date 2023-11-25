ЕС предоставит Украине финансовую помощь на ремонт портов
Категория
Мир
Дата публикации

ЕС предоставит Украине финансовую помощь на ремонт портов

Украинские порты
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Источник:  Урсула фон дер Ляен

50 млн евро получит Украина от Европейского Союза на восстановление портовой инфраструктуры страны.

ЕС помогает Украине

Европейский Союз выделит Украине 50 млн евро. Эти деньги пойдут на ремонт портовой инфраструктуры.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры, - написала она.

ЕС предоставил Украине очередной транш

В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.

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