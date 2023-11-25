ЕС предоставит Украине финансовую помощь на ремонт портов

ЕС помогает Украине

Европейский Союз выделит Украине 50 млн евро. Эти деньги пойдут на ремонт портовой инфраструктуры.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем совершенствовать наши "линии солидарности" и предоставим 50 млн евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры, - написала она. Поделиться

ЕС предоставил Украине очередной транш

В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.