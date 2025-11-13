ЄС надав Україні майже 6 млрд євро — куди направлять гроші

Україна отримала від Європейського Союзу 5,9 млрд євро, які повинні допомогти зберегти макрофінансову стабільність країни в умовах викликів війни.
Головні тези:
- Отримані кошти допоможуть зберегти макрофінансову стабільність України в умовах війни.
- Частина грошей надійшла через механізм ERA Loans, що є результатом розкриття злочинів Росії.
- Кошти в рамках Ukraine Facility будуть спрямовані на підтримку реформ та європейську інтеграцію України.
Україна отримала майже 5,9 млрд євро від ЄС
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Зазначається, що новий транш економічної допомоги надійшов з двох джерел:
4,1 млрд євро у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на 18 млрд євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це — приклад того, як РФ починає платити за свої злочини.
1,8 млрд євро — у межах Ukraine Facility. Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.
За її словами, ці кошти повинні допомогти зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової.
13 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі майже 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації.
