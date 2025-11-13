ЄС надав Україні майже 6 млрд євро — куди направлять гроші

Україна отримала від Європейського Союзу 5,9 млрд євро, які повинні допомогти зберегти макрофінансову стабільність країни в умовах викликів війни.

Україна отримала майже 5,9 млрд євро від ЄС

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зазначається, що новий транш економічної допомоги надійшов з двох джерел:

4,1 млрд євро у межах механізму ERA Loans — завершальний транш у рамках програми на 18 млрд євро, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів. Це — приклад того, як РФ починає платити за свої злочини.

1,8 млрд євро — у межах Ukraine Facility. Це підтвердження, що Україна впевнено рухається шляхом реформ і європейської інтеграції.

Обидва рішення — результат стратегічного партнерства та довіри між Україною та ЄС. Вдячна президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Марті Кос за лідерство й непохитну підтримку України. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

За її словами, ці кошти повинні допомогти зберегти макрофінансову стабільність навіть в умовах викликів війни — найбільшої у Європі з часів Другої світової.

Ці кошти про врятовані життя, відновлену інфраструктуру, зміцнену економіку. Це означає, що більше внутрішніх ресурсів ми можемо спрямовувати на головне — оборону. Європа стоїть поруч з Україною. Агресор обов’язково заплатить. Справедливість переможе. Поширити

13 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна отримає новий транш від Євросоюзу у розмірі майже 6 млрд євро з доходів заморожених активів Російської Федерації.