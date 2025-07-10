ЄС надав Україні ще 1 млрд євро у межах ініціативи ERA

10 липня Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 1 мільярд євро від Європейського Союзу. Це вже шостий транш макрофінансової допомоги межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро від прибутків з заморожених активів РФ

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру. Це важлива та своєчасна інвестиція у зміцнення фінансової стійкості України, посилення нашої здатності протидіяти агресору та забезпечення належного функціонування соціальних послуг. Вдячний партнерам з ЄС за впровадження цього механізму, — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні нагадали, що ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд дол, які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії.

Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд дол).

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 8 млрд євро.