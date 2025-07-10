ЕС выделил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы ERA
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС выделил Украине еще 1 млрд евро в рамках инициативы ERA

Министерство финансов Украины
ЕС
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10 июля Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 1 миллиард евро от Европейского Союза. Это уже шестой транш макрофинансовой помощи в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Главные тезисы

  • Украина получила шестой транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1 миллиарда евро.
  • Выделенные средства направятся на приоритетные расходы на социальные и военные нужды, поддержание стабильности и восстановление критической инфраструктуры.
  • Дополнительные 1 миллиард евро от ЕС являются важной инвестицией в украинскую финансовую устойчивость.

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро от доходов по замороженным активам РФ

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Денежные средства позволят профинансировать приоритетные расходы госбюджета социального и военного направления, поддержать макроэкономическую стабильность, восстановить критически важную инфраструктуру. Это важная и своевременная инвестиция в укрепление финансовой устойчивости Украины, усиление нашей способности противодействовать агрессору и обеспечение надлежащего функционирования социальных услуг. Благодарен партнерам из ЕС за внедрение этого механизма, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине напомнили, что ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долл., которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России.

Взнос ЕС составляет 18,1 млрд. евро (20 млрд. долл.).

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 8 млрд евро.

Напомним, 13 июня Украина получила пятый транш от Европейского Союза в размере 1 миллиарда евро в рамках инициативы ERA.

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