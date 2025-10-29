ЄС не може узгодити заяву щодо Білорусі через Угорщину

Офіційний Брюссель опинився у глухому куті, намагаючись ухвалити заяву від імені всіх країн-членів щодо вторгнення метеозондів з Білорусі до Литви. Нова проблема виникла через жорстку позицію Угорщини.

Угорщина знову заважає ЄС

Як вдалося дізнатися журналістам, намагання Євросоюзу узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими.

Головна проблема полягає в тому, що команда угорського лідера Віктора Орбана робить все можливе, щоб пом’якшити формулювання документа.

Офіційний Брюссель наполягає на прийнятті заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".

Як стверджують анонімні джерела, Будапешт добивається, щоб ЄС не включав у документи оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.

Гучна дискусія у блоці закінчилися тим, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці так і не просунувся далі.

Кулі, офіційно використовувані для контрабанди сигарет, викликали занепокоєння щодо авіаційної безпеки. Розвідслужби намагаються з’ясувати мотиви різкого зростання кількості таких запусків. Поширити

З заявою з цього приводу виступив глава литовської дипломатії Кястутіс Будріс.