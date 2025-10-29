ЄС не може узгодити заяву щодо Білорусі через Угорщину

Офіційний Брюссель опинився у глухому куті, намагаючись ухвалити заяву від імені всіх країн-членів щодо вторгнення метеозондів з Білорусі до Литви. Нова проблема виникла через жорстку позицію Угорщини.
Головні тези:
- Влада ЄС була переконана, що може вмовити Угорщину.
- Однак команда Орбана продовжує займати проросійську позицію.
Угорщина знову заважає ЄС
Як вдалося дізнатися журналістам, намагання Євросоюзу узгодити спільну позицію щодо Білорусі уже кілька днів залишаються заблокованими.
Головна проблема полягає в тому, що команда угорського лідера Віктора Орбана робить все можливе, щоб пом’якшити формулювання документа.
Офіційний Брюссель наполягає на прийнятті заяви від імені всіх 27 країн-членів після інцидентів із повітряними кулями, які, за твердженням Литви, є елементом "гібридної війни".
Як стверджують анонімні джерела, Будапешт добивається, щоб ЄС не включав у документи оцінку про те, що польоти куль є спробою дестабілізувати країни Євросоюзу.
Гучна дискусія у блоці закінчилися тим, що проєкт заяви, розісланий державам-членам у вівторок вранці так і не просунувся далі.
З заявою з цього приводу виступив глава литовської дипломатії Кястутіс Будріс.
За його словами, останні події вказують на важливість посилення спільної підготовки ЄС та введення нових санкцій проти Білорусі.
