"Ми зрівняємо Москву із землею". Бельгія публічно пригрозила Путіну

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен чітко дав зрозуміти, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО "Москву зрівняють з землею". Російське посольство в Бельгії уже почало скаржитися на такі гучні заяви.

Бельгія не боїться Путіна

На переконання Франкена, країни Заходу не повинні дозволяти собі погрожувати.

Журналісти поцікавилися в міністра, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю.

Ні, тому що тоді він завдасть удару по серцю НАТО, і ми зрівняємо Москву із землею. Тео Франкен Міністр оборони Бельгії

На це гучне попередження одразу відреагувало посольство РФ у Бельгії.

Російські дипломати назвали слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".

Авантюри Франкена, на жаль, є втіленням... мілітаристського відхилення, яке набирає все більших обертів у європейській партії війни, — бідкаються у посольстві РФ.

Сам Франкен не надто вірить в те, що російський диктатор наважиться запустити ракету по Брюсселю.

Окрім того, він зізнався, що більше непокоїться через можливі гібридні дії РФ.