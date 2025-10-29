"Ми зрівняємо Москву із землею". Бельгія публічно пригрозила Путіну

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен чітко дав зрозуміти, що у разі удару Росії по столиці країни-члена НАТО "Москву зрівняють з землею". Російське посольство в Бельгії уже почало скаржитися на такі гучні заяви.
Головні тези:
- Франкен заявив, що не боїться удару Росії по Брюсселю.
- Однак він непокоїться через можливу окупацію частини Естонії.
Бельгія не боїться Путіна
На переконання Франкена, країни Заходу не повинні дозволяти собі погрожувати.
Журналісти поцікавилися в міністра, чи не боїться він, що одного дня Путін вирішить запустити неядерну ракету по Брюсселю.
На це гучне попередження одразу відреагувало посольство РФ у Бельгії.
Російські дипломати назвали слова Франкена "провокаційними" і "безвідповідальними".
Сам Франкен не надто вірить в те, що російський диктатор наважиться запустити ракету по Брюсселю.
Окрім того, він зізнався, що більше непокоїться через можливі гібридні дії РФ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-