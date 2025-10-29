"Мы сравним Москву с землей". Бельгия публично пригрозила Путину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен ясно дал понять, что в случае удара России по столице страны-члена НАТО "Москву сравняют с землей". Российское посольство в Бельгии уже начало жаловаться на столь громкие заявления.

Бельгия не боится Путина

По мнению Франкена, страны Запада не должны позволять себе угрожать.

Журналисты поинтересовались у министра, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю.

Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравним Москву с землей. Тео Франкен Министр обороны Бельгии

На это громкое предупреждение сразу отреагировало посольство РФ в Бельгии.

Российские дипломаты назвали слова Франкена "провокационными" и "безответственными".

Авантюры Франкена, к сожалению, является воплощением... милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны, — жалуются в посольстве РФ. Поделиться

Сам Франкен не слишком верит в то, что российский диктатор отважится запустить ракету по Брюсселю.

Кроме того, он признался, что больше беспокоится из-за возможных гибридных действий РФ.