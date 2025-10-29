"Мы сравним Москву с землей". Бельгия публично пригрозила Путину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен ясно дал понять, что в случае удара России по столице страны-члена НАТО "Москву сравняют с землей". Российское посольство в Бельгии уже начало жаловаться на столь громкие заявления.
Главные тезисы
- Франкен заявил, что не боится удара России по Брюсселю.
- Однако он беспокоится из-за возможной оккупации части Эстонии.
Бельгия не боится Путина
По мнению Франкена, страны Запада не должны позволять себе угрожать.
Журналисты поинтересовались у министра, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю.
На это громкое предупреждение сразу отреагировало посольство РФ в Бельгии.
Российские дипломаты назвали слова Франкена "провокационными" и "безответственными".
Сам Франкен не слишком верит в то, что российский диктатор отважится запустить ракету по Брюсселю.
Кроме того, он признался, что больше беспокоится из-за возможных гибридных действий РФ.
