"Мы сравним Москву с землей". Бельгия публично пригрозила Путину
"Мы сравним Москву с землей". Бельгия публично пригрозила Путину

Тео Франкен
Министр обороны Бельгии Тео Франкен ясно дал понять, что в случае удара России по столице страны-члена НАТО "Москву сравняют с землей". Российское посольство в Бельгии уже начало жаловаться на столь громкие заявления.

  • Франкен заявил, что не боится удара России по Брюсселю.
  • Однако он беспокоится из-за возможной оккупации части Эстонии.

Бельгия не боится Путина

По мнению Франкена, страны Запада не должны позволять себе угрожать.

Журналисты поинтересовались у министра, не боится ли он, что однажды Путин решит запустить неядерную ракету по Брюсселю.

Нет, потому что тогда он нанесет удар по сердцу НАТО, и мы сравним Москву с землей.

Тео Франкен

Тео Франкен

Министр обороны Бельгии

На это громкое предупреждение сразу отреагировало посольство РФ в Бельгии.

Российские дипломаты назвали слова Франкена "провокационными" и "безответственными".

Авантюры Франкена, к сожалению, является воплощением... милитаристского отклонения, которое набирает все большие обороты в европейской партии войны, — жалуются в посольстве РФ.

Сам Франкен не слишком верит в то, что российский диктатор отважится запустить ракету по Брюсселю.

Кроме того, он признался, что больше беспокоится из-за возможных гибридных действий РФ.

"Зеленые человечки" в Эстонии, подстрекающие русскоязычное меньшинство против "нацистского режима". Не успеете оглянуться, как они аннексируют часть Эстонии, — считает Франкен.

