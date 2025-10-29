Армия РФ стянула 11 тысяч оккупантов для окружения Покровской агломерации

29 октября 7 корпус быстрого реагирования ДШВ официально подтвердил, что с целью оцепления Покровской агломерации российские захватчики задействовали около 11 тысяч личного состава.
Главные тезисы
- Россияне планируют продвинуться на северо-запад и север от Покровска.
- Защитники Покровской агломерации продолжают оборонную операцию.
Покровск — главная цель России
По состоянию на сегодняшний день крайне важно понимать потенциальный характер действий армии РФ в Покровской агломерации.
Что также важно понимать, только в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ армия РФ стянула около 27 тыс человек, 100 танков, 260 боевых бронированных машин и до 160 орудий и минометов.
Несмотря на столь колоссальную численность российских войск — оборонная операция украинских воинов продолжается.
Только за последние два дня в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ наши защитники ликвидировали 90 оккупантов, еще 42 — ранены.
Также опубликована карта, на которой изображен вероятный план врага по окружению Покровской агломерации:
