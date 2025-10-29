Что происходит в Мирнограде — заявление группировки войск "Восток"
Уточнение касательно ситуации в Мирнограде
Источник:  online.ua

Утром 29 октября Группировка войск "Восток" выступила с уточнением касательно ситуации в населенном пункте Мирноград. Украинские воины заявили, что российские захватчики не находятся в городе, а их спикер "оговорился в прямом эфире".

Главные тезисы

  • Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется.
  • Однако в Покровск прорывается все большее число солдат РФ.

Враг не находится в Мирнограде. Ситуация в городе и его окрестностях полностью контролируется Силами обороны Украины. Спикер группировки войск (сил) "Восток" во вчерашнем комментарии в эфире национального телемарафона оговорился, имея в виду ситуацию в Покровске, — сказано в официальном заявлении.

На этом фоне украинские воины призвали СМИ учесть обновленные данные для дальнейшего освещения событий.

Как уже упоминалось ранее, 28 октября представитель управления коммуникаций группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал в эфире телемарафона неожиданно заявил, что российские оккупационные войска на Покровском направлении "прорвались на окраины города Мирноград, где продолжаются уличные бои".

Что также важно понимать, ситуация вокруг Покровска чрезвычайно сложная, ведь сотни пехотинцев уже пробились непосредственно в город.

Аналитики проекта DeepState обращают внимание на то, что армия РФ наращивает инфильтрацию в Покровск.

Она постепенно увеличивает присутствие пехоты и расширяет диверсионно-разведывательную деятельность в населенном пункте.

