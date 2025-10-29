Що відбувається в Мирнограді — заява угруповання військ "Схід"
Категорія
Україна
Дата публікації

Що відбувається в Мирнограді — заява угруповання військ "Схід"

ЗСУ
Джерело:  online.ua

Вранці 29 жовтня Угруповання військ "Схід" виступило з уточненням щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Українські воїни заявили, що російські загарбники не перебувають у місті, а їхній речник "обмовився в прямому ефірі".

Головні тези:

  • Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована.
  • Однак в Покровськ проривається дедалі більше солдатів РФ.

Уточнення щодо ситуації в Мирнограді

Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську, — йдеться в офіційній заяві.

На цьому тлі українські воїни закликали ЗМІ врахувати оновлені дані в подальшому висвітленні подій.

Як уже згадувалося раніше, 28 жовтня речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал в ефірі телемарафону неочікувано заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".

Що також важливо розуміти, ситуація довкола Покровська є надзвичайно складною, адже сотні піхотинців уже пробилися безпосередньо в місто.

Аналітики проєкт DeepState звертають увагу на те, що армія РФ нарощує інфільтрацію в Покровськ.

Вона поступово збільшує присутність піхоти і розширює диверсійно-розвідувальну діяльність у межах населеного пункту.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ знайшла слабке місце Сил оборони в Покровську
армія РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це буде зроблено". Трамп дав Україні гучну обіцянку
The White House
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ обстріляла дитячу лікарню у Херсоні — постраждали діти та дорослі
Херсон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?