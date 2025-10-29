Що відбувається в Мирнограді — заява угруповання військ "Схід"

Вранці 29 жовтня Угруповання військ "Схід" виступило з уточненням щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Українські воїни заявили, що російські загарбники не перебувають у місті, а їхній речник "обмовився в прямому ефірі".
Головні тези:
- Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована.
- Однак в Покровськ проривається дедалі більше солдатів РФ.
Уточнення щодо ситуації в Мирнограді
На цьому тлі українські воїни закликали ЗМІ врахувати оновлені дані в подальшому висвітленні подій.
Як уже згадувалося раніше, 28 жовтня речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал в ефірі телемарафону неочікувано заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".
Що також важливо розуміти, ситуація довкола Покровська є надзвичайно складною, адже сотні піхотинців уже пробилися безпосередньо в місто.
Аналітики проєкт DeepState звертають увагу на те, що армія РФ нарощує інфільтрацію в Покровськ.
Вона поступово збільшує присутність піхоти і розширює диверсійно-розвідувальну діяльність у межах населеного пункту.
