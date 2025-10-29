Що відбувається в Мирнограді — заява угруповання військ "Схід"

Вранці 29 жовтня Угруповання військ "Схід" виступило з уточненням щодо ситуації в населеному пункті Мирноград. Українські воїни заявили, що російські загарбники не перебувають у місті, а їхній речник "обмовився в прямому ефірі".

Уточнення щодо ситуації в Мирнограді

Ворог не перебуває в Мирнограді. Ситуація в місті та його околицях повністю контрольована Силами оборони України. Речник угруповання військ (сил) "Схід" у вчорашньому коментарі в ефірі національного телемарафону обмовився, маючи на увазі ситуацію в Покровську, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

На цьому тлі українські воїни закликали ЗМІ врахувати оновлені дані в подальшому висвітленні подій.

Як уже згадувалося раніше, 28 жовтня речник управління комунікацій угруповання військ "Схід" капітан Григорій Шаповал в ефірі телемарафону неочікувано заявив, що російські окупаційні війська на Покровському напрямку "прорвалися на околиці міста Мирноград, де тривають вуличні бої".

Що також важливо розуміти, ситуація довкола Покровська є надзвичайно складною, адже сотні піхотинців уже пробилися безпосередньо в місто.

Аналітики проєкт DeepState звертають увагу на те, що армія РФ нарощує інфільтрацію в Покровськ.

Вона поступово збільшує присутність піхоти і розширює диверсійно-розвідувальну діяльність у межах населеного пункту.