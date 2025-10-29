Армія РФ стягнула 11 тисяч окупантів для оточення Покровської агломерації
Армія РФ стягнула 11 тисяч окупантів для оточення Покровської агломерації

Покровськ - головна ціль Росії наразі
29 жовтня 7 корпус швидкого реагування ДШВ офіційно підтвердив, що з метою оточення Покровської агломерації російські загарбники задіяли близько 11 тисяч особового складу.

Головні тези:

  • Росіяни планують просунутися на північний захід та північ від Покровська.
  • "Захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію.

Покровськ — головна ціль Росії наразі

Станом на сьогодні вкрай важливо розуміти потенційний характер дій армії РФ у Покровській агломерації.

Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська.

Що також важливо розуміти, лише у смугу відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ армія РФ стягнула близько 27 тис осіб, 100 танків, 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів.

Попри таку колосальну чисельність російських військ — оборонна операція українських воїнів триває.

Лише протягом останніх двох діб у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ наші захисники ліквідували 90 окупантів , ще 42 — поранені .

Українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів. Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Також опубліковано карту, на якій зображений ймовірний план ворога з оточення Покровської агломерації:

