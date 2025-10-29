Україна завдала ударів по низці стратегічних об’єктах ВПК Росії

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що вночі 29 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони успішно атакували два нафтопереробні заводи, які залучені до забезпечення армії країни-агресора. Це призвело до гучних вибухів та пожеж.

Що відомо про успішні удари Сил оборони України

Цього разу під удари українських військ потрапив Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновської області РФ.

Що важливо розуміти, він є частиною холдингу "Промінвест" й займається первинної переробки вуглеводнів.

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що об’єм переробки сягає 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).

Також йдеться про виробництво бензину, дизпалива та мазуту.

Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті — вибухи й пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки — 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки рф. Поширити

Варто також зазначити, що має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Окрім того, під удари українських ударних дронів потрапи Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.

Воїни успішно влучили у виробничу установку ГПУ-1.

Проєктна потужність переробки цього ГПЗ — 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі. Поширити

Що важливо розуміти, виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії для ведення війни.