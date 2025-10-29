Україна завдала ударів по низці стратегічних об’єктах ВПК Росії

Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив, що вночі 29 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони успішно атакували два нафтопереробні заводи, які залучені до забезпечення армії країни-агресора. Це призвело до гучних вибухів та пожеж.
Головні тези:
- Йдеться про ураження одразу 3 важливих цілей ворога.
- Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються.
Що відомо про успішні удари Сил оборони України
Цього разу під удари українських військ потрапив Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновської області РФ.
Що важливо розуміти, він є частиною холдингу "Промінвест" й займається первинної переробки вуглеводнів.
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що об’єм переробки сягає 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки).
Також йдеться про виробництво бензину, дизпалива та мазуту.
Варто також зазначити, що має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.
Окрім того, під удари українських ударних дронів потрапи Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ.
Воїни успішно влучили у виробничу установку ГПУ-1.
Що важливо розуміти, виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії для ведення війни.
