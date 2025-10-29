Украина нанесла удары по ряду стратегических объектов ВПК России

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что ночью 29 октября 2025 года подразделения Сил обороны успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода, привлеченных к обеспечению армии страны-агрессора. Это привело к громким взрывам и пожарам.
Главные тезисы
- Речь идет о поражении сразу 3 важных целях врага.
- Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются.
Что известно об успешных ударах Сил обороны Украины
В этот раз под удары украинских войск попал Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновской области РФ.
Что важно понимать, он является частью холдинга "Проминвест" и занимается первичной переработкой углеводородов.
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки).
Также речь идет о производстве бензина, дизтоплива и мазута.
Следует отметить, что имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.
Кроме того, под удары украинских ударных дронов попали Буденовский газоперерабатывающий завод в Буденовске Ставропольского края РФ.
Воины успешно попали в производственную установку ГПУ-1.
Что важно понимать, вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии для ведения войны.
