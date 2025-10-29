Украина нанесла удары по ряду стратегических объектов ВПК России
Украина нанесла удары по ряду стратегических объектов ВПК России

Что известно об успешных ударах Сил обороны Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил, что ночью 29 октября 2025 года подразделения Сил обороны успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода, привлеченных к обеспечению армии страны-агрессора. Это привело к громким взрывам и пожарам.

Главные тезисы

  • Речь идет о поражении сразу 3 важных целях врага.
  • Результаты миссий и степень нанесенного ущерба уточняются.

В этот раз под удары украинских войск попал Новоспасский НПЗ в населенном пункте Новоспасское, Ульяновской области РФ.

Что важно понимать, он является частью холдинга "Проминвест" и занимается первичной переработкой углеводородов.

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что объем переработки составляет 600 тыс. тонн нефти в год (0,2% общей российской переработки).

Также речь идет о производстве бензина, дизтоплива и мазута.

Также поражен Марийский НПЗ в населенном пункте Табашино, республика Марий Эл. На объекте — взрывы и пожар. Завод обеспечивает внутренние потребности Приволжского федерального округа. Проектная мощность переработки — 1,3 млн тонн в год, что составляет 0,5% всей переработки России.

Следует отметить, что имеет две установки первичной переработки нефти и установку вакуумной переработки мазута.

Кроме того, под удары украинских ударных дронов попали Буденовский газоперерабатывающий завод в Буденовске Ставропольского края РФ.

Воины успешно попали в производственную установку ГПУ-1.

Проектная мощность переработки этого ГПЗ — 2,2 млрд. куб. м газа в год. Обеспечивает газом ряд предприятий в регионе и является источником сырья для нефтехимической отрасли.

Что важно понимать, вывод из строя мощностей указанных предприятий на территории РФ снижает возможности российской армии для ведения войны.

