ЕС не может согласовать заявление по Беларуси из-за Венгрии

Официальный Брюссель оказался в тупике, пытаясь принять заявление от имени всех стран-членов о вторжении метеозондов из Беларуси в Литву. Новая проблема возникла из-за жесткой позиции Венгрии.
Главные тезисы
- Власти ЕС были убеждены, что могут уговорить Венгрию.
- Однако команда Орбана продолжает занимать пророссийскую позицию.
Венгрия снова мешает ЕС
Как удалось узнать журналистам, попытки Евросоюза согласовать общую позицию по отношению к Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными.
Главная проблема заключается в том, что команда венгерского лидера Виктора Орбана делает все возможное, чтобы смягчить формулировку документа.
Официальный Брюссель настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".
Как утверждают анонимные источники, Будапешт добивается, чтобы ЕС не включал в документы оценку того, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.
Громкая дискуссия в блоке закончилась тем, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше.
С заявлением по этому поводу выступил глава литовской дипломатии Кястутис Будрис.
По его словам, последние события указывают на важность усиления совместной подготовки ЕС и введения новых санкций против Беларуси.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-