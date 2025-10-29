ЕС не может согласовать заявление по Беларуси из-за Венгрии
ЕС не может согласовать заявление по Беларуси из-за Венгрии

Источник:  Politico

Официальный Брюссель оказался в тупике, пытаясь принять заявление от имени всех стран-членов о вторжении метеозондов из Беларуси в Литву. Новая проблема возникла из-за жесткой позиции Венгрии.

  • Власти ЕС были убеждены, что могут уговорить Венгрию.
  • Однако команда Орбана продолжает занимать пророссийскую позицию.

Венгрия снова мешает ЕС

Как удалось узнать журналистам, попытки Евросоюза согласовать общую позицию по отношению к Беларуси уже несколько дней остаются заблокированными.

Главная проблема заключается в том, что команда венгерского лидера Виктора Орбана делает все возможное, чтобы смягчить формулировку документа.

Официальный Брюссель настаивает на принятии заявления от имени всех 27 стран-членов после инцидентов с воздушными шарами, которые, по утверждению Литвы, являются элементом "гибридной войны".

Как утверждают анонимные источники, Будапешт добивается, чтобы ЕС не включал в документы оценку того, что полеты шаров являются попыткой дестабилизировать страны Евросоюза.

Громкая дискуссия в блоке закончилась тем, что проект заявления, разосланный государствам-членам во вторник утром, так и не продвинулся дальше.

Пули, официально используемые для контрабанды сигарет, вызвали обеспокоенность по поводу авиационной безопасности. Разведслужбы пытаются выяснить мотивы резкого роста количества подобных запусков.

С заявлением по этому поводу выступил глава литовской дипломатии Кястутис Будрис.

По его словам, последние события указывают на важность усиления совместной подготовки ЕС и введения новых санкций против Беларуси.

