Путин заявил о испытании ядерного "Посейдона"

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что вчера, 28 октября, страна-агрессорка РФ провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Об этом он похвастался во время встречи с воюющими против Украины захватчиками.
Главные тезисы
- В открытых источниках немного конкретики об этом оружии РФ.
- Сейчас известно, что "Посейдон" — это гигантская автономная торпеда.
Путин снова кичится ядерными испытаниями
Российский диктатор начал придумывать, что мощность "Посейдона" вроде бы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".
Нелегитимный глава Кремля считает это большим успехом.
По убеждению Путина, по скорости в мире вроде бы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится.
Что важно понимать, российский "Посейдон" (иногда — "Статус-6") — это один из самых загадочных и страшных проектов в современном российском арсенале.
Его официально позиционируют как беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем, способный нести ядерную боеголовку сверхбольшой мощности.
