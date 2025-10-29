Путин заявил о испытании ядерного "Посейдона"

Российский диктатор Владимир Путин начал утверждать, что вчера, 28 октября, страна-агрессорка РФ провела испытания подводного аппарата "Посейдон". Об этом он похвастался во время встречи с воюющими против Украины захватчиками.

Путин снова кичится ядерными испытаниями

Российский диктатор начал придумывать, что мощность "Посейдона" вроде бы значительно превышает мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Вчера мы провели испытание еще одного перспективного комплекса — подводное безэкипажное изделие "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подлодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени. Владимир Путин Российский диктатор

Нелегитимный глава Кремля считает это большим успехом.

Он также утверждает, что мощность "Посейдона" значительно превосходит мощность российской межконтинентальной ракеты "Сармат".

Такого в мире нет, — придумывает российский диктатор. Поделиться

По убеждению Путина, по скорости в мире вроде бы тоже нет равных "Посейдону" и в ближайшее время не появится.

Способов перехвата не существует, — уверяет он. Поделиться

Что важно понимать, российский "Посейдон" (иногда — "Статус-6") — это один из самых загадочных и страшных проектов в современном российском арсенале.