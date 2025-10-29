Путін заявив про випробовування ядерного "Посейдона"

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що вчора, 28 жовтня, країна-агресорка РФ здійснила випробування підводного апарату "Посейдон". Про це він похвалився під час зустрічі із загарбниками, що воюють проти України.
Головні тези:
- У відкритих джерелах не багато конкретики про цю зброю РФ.
- Наразі, відомо, що "Посейдон" — це гігантська автономна торпеда.
Путін знову хизується ядерними випробовуваннями
Російський диктатор почав вигадувати, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".
Нелегітимний глава Кремля вважає це “великим успіхом”.
Він також стверджує, що потужність "Посейдона" значно переважає потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".
На переконання Путіна, по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.
Що важливо розуміти, російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі.
Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-