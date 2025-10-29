Путін заявив про випробовування ядерного "Посейдона"
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін заявив про випробовування ядерного "Посейдона"

Путін
Джерело:  online.ua

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що вчора, 28 жовтня, країна-агресорка РФ здійснила випробування підводного апарату "Посейдон". Про це він похвалився під час зустрічі із загарбниками, що воюють проти України.

Головні тези:

  • У відкритих джерелах не багато конкретики про цю зброю РФ. 
  • Наразі, відомо, що "Посейдон" — це гігантська автономна торпеда.

Путін знову хизується ядерними випробовуваннями

Російський диктатор почав вигадувати, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу — підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу.

Володимир Путін

Володимир Путін

Російський диктатор

Нелегітимний глава Кремля вважає це “великим успіхом”.

Він також стверджує, що потужність "Посейдона" значно переважає потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Такої у світі нема, — вигадує російський диктатор.

На переконання Путіна, по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.

Способів перехоплення не існує, — запевняє він.

Що важливо розуміти, російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі.

Його офіційно позиціонують як безпілотний підводний апарат із ядерним двигуном, здатний нести ядерну боєголовку надвеликої потужності.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни
Дмитрієв
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка США дізналася про плани Путіна у війні проти України
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Ми зрівняємо Москву із землею". Бельгія публічно пригрозила Путіну
Тео Франкен

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?