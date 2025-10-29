Путін заявив про випробовування ядерного "Посейдона"

Російський диктатор Володимир Путін почав стверджувати, що вчора, 28 жовтня, країна-агресорка РФ здійснила випробування підводного апарату "Посейдон". Про це він похвалився під час зустрічі із загарбниками, що воюють проти України.

Путін знову хизується ядерними випробовуваннями

Російський диктатор почав вигадувати, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Вчора ми провели випробовування ще одного перспективного комплексу — підводний безекіпажний виріб "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. Вперше вдалося не тільки стартовим двигуном запустити його з підводного човна-носія, але й запустити атомну енергетичну установку, на якій цей апарат пройшов певну кількість часу. Володимир Путін Російський диктатор

Нелегітимний глава Кремля вважає це “великим успіхом”.

Він також стверджує, що потужність "Посейдона" значно переважає потужність російської міжконтинентальної ракети "Сармат".

Такої у світі нема, — вигадує російський диктатор.

На переконання Путіна, по швидкості у світі нібито теж нема рівних "Посейдону" і найближчим часом не зʼявиться.

Способів перехоплення не існує, — запевняє він.

Що важливо розуміти, російський "Посейдон" (іноді — "Статус-6") — це один із найзагадковіших і найстрашніших проєктів у сучасному російському арсеналі.