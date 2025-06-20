ЄС не знизить цінову стелю на російську нафту — у чому причина
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС не знизить цінову стелю на російську нафту — у чому причина

танкер
Джерело:  Politico

Європейський Союз наразі не реалізовуватиме планів щодо запровадження обмежень на ціну російської нафти через побоювання, що війна на Близькому Сході призведе до зростання нафтових цін.

Головні тези:

  • ЄС відмовився від плану зниження ціни на російську нафту через побоювання зростання нафтових цін у зв'язку з конфліктом на Близькому Сході.
  • Зустріч G7 вирішила не робити поспішних рішень у зв'язку з нестабільністю ситуації на ринку нафти.

ЄС передумав знижувати ціну на російську нафту

Пропозиція, яка передбачала зниження максимальної ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, мала обговорюватись 23 червня у Брюсселі міністрами закордонних справ країн ЄС.

Однак два дипломати підтвердили, що через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном цей план не може бути реалізований.

Ідея зниження граничної ціни, ймовірно, не буде реалізована через ситуацію на Близькому Сході та її нестабільність. На зустрічі G7 цього тижня всі країни домовилися, що краще не приймати рішення просто зараз. Ціни були досить близькими до межі, але зараз вони коливаються, ситуація на цей час є занадто нестабільною.

Видання зазначає, що пропозиція встановити стелю цін на рівні 45 дол за барель означатиме для Росії втрату мільярдів доларів доходів від нафти, якими вона намагається підтримувати високий рівень військових витрат і латати дірки в національному бюджеті.

Ціни на нафту різко зросли після того, як Ізраїль та Іран почали обмінюватися ударами 13 червня.

10 червня Єврокомісія презентувала пропозиції до 18-го пакету санкцій проти РФ, які включають зниження граничної ціни на нафту з 60 дол. за барель до 45 дол.

Медіа 12 червня повідомили, що більшість країн «Групи семи» готові знизити ліміт ціни на російську нафту навіть без підтримки Сполучених Штатів.

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