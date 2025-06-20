ЕС не снизит ценовой потолок на российскую нефть — в чем причина
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС не снизит ценовой потолок на российскую нефть — в чем причина

нефть
Читати українською
Источник:  Politico

Европейский Союз пока не будет реализовывать планы по введению ограничений на цену российской нефти из-за опасений, что война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.

Главные тезисы

  • Евросоюз отказался от планов снижения цены на российскую нефть из-за возможного роста цен в условиях конфликта на Ближнем Востоке.
  • Встреча G7 приняла решение не принимать поспешных мер в связи с нестабильной ситуацией на рынке нефти.
  • Предложение снизить максимальную цену на российскую нефть до 45 дол за баррель было отложено из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.

ЕС передумал снижать цену на российскую нефть

Предложение, предусматривавшее снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должно было обсуждаться 23 июня в Брюсселе министрами иностранных дел стран ЕС.

Однако два дипломата подтвердили, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном этот план не может быть реализован.

Идея снижения предельной цены, вероятно, не будет реализована из-за ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны договорились, что лучше не принимать решения прямо сейчас. Цены были достаточно близки к пределу, но сейчас они колеблются, ситуация в настоящее время слишком нестабильна.

Издание отмечает, что предложение установить потолок цен на уровне 45 долл за баррель будет означать для России потерю миллиардов долларов доходов от нефти, которыми она пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и латать дыры в национальном бюджете.

Цены на нефть резко выросли после того, как Израиль и Иран начали обмениваться ударами 13 июня.

10 июня Еврокомиссия представила предложения в 18-й пакет санкций против РФ, включающие снижение предельной цены на нефть с 60 дол. за баррель до 45 дол.

Медиа 12 июня сообщили, что большинство стран "Группы семи" готовы снизить лимит цены на российскую нефть даже без поддержки Соединенных Штатов.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть продолжает дорожать из-за войны Израиля и ХАМАС — Reuters
Нефть
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Алмазы и нефть. США ввели новые санкции против РФ
U.S.Department of a Treasury
Алмазы
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть и "Северный поток". ЕС рассматривает 18-й пакет санкций против России
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?