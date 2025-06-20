ЕС не снизит ценовой потолок на российскую нефть — в чем причина

Европейский Союз пока не будет реализовывать планы по введению ограничений на цену российской нефти из-за опасений, что война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.
Главные тезисы
- Евросоюз отказался от планов снижения цены на российскую нефть из-за возможного роста цен в условиях конфликта на Ближнем Востоке.
- Встреча G7 приняла решение не принимать поспешных мер в связи с нестабильной ситуацией на рынке нефти.
- Предложение снизить максимальную цену на российскую нефть до 45 дол за баррель было отложено из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном.
ЕС передумал снижать цену на российскую нефть
Предложение, предусматривавшее снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должно было обсуждаться 23 июня в Брюсселе министрами иностранных дел стран ЕС.
Однако два дипломата подтвердили, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном этот план не может быть реализован.
Издание отмечает, что предложение установить потолок цен на уровне 45 долл за баррель будет означать для России потерю миллиардов долларов доходов от нефти, которыми она пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и латать дыры в национальном бюджете.
Цены на нефть резко выросли после того, как Израиль и Иран начали обмениваться ударами 13 июня.
10 июня Еврокомиссия представила предложения в 18-й пакет санкций против РФ, включающие снижение предельной цены на нефть с 60 дол. за баррель до 45 дол.
Медиа 12 июня сообщили, что большинство стран "Группы семи" готовы снизить лимит цены на российскую нефть даже без поддержки Соединенных Штатов.
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