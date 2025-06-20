ЕС не снизит ценовой потолок на российскую нефть — в чем причина

Европейский Союз пока не будет реализовывать планы по введению ограничений на цену российской нефти из-за опасений, что война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть.

ЕС передумал снижать цену на российскую нефть

Предложение, предусматривавшее снижение максимальной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, должно было обсуждаться 23 июня в Брюсселе министрами иностранных дел стран ЕС.

Однако два дипломата подтвердили, что из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном этот план не может быть реализован.

Идея снижения предельной цены, вероятно, не будет реализована из-за ситуации на Ближнем Востоке и ее нестабильности. На встрече G7 на этой неделе все страны договорились, что лучше не принимать решения прямо сейчас. Цены были достаточно близки к пределу, но сейчас они колеблются, ситуация в настоящее время слишком нестабильна. Поделиться

Издание отмечает, что предложение установить потолок цен на уровне 45 долл за баррель будет означать для России потерю миллиардов долларов доходов от нефти, которыми она пытается поддерживать высокий уровень военных расходов и латать дыры в национальном бюджете.

Цены на нефть резко выросли после того, как Израиль и Иран начали обмениваться ударами 13 июня.

10 июня Еврокомиссия представила предложения в 18-й пакет санкций против РФ, включающие снижение предельной цены на нефть с 60 дол. за баррель до 45 дол.