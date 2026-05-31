ЄС планує призупинити дію обмеження на ціну російської нафти

Згідно з даними Bloomberg, Європейський союз розглядає можливість тимчасового призупинення дії обмеження на ціну російської нафти через війну на Близькому Сході. Однак фінальне рішення поки не ухвалене.
Головні тези:
- Попри це, ЄС планує ввести санкції проти близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту.
- Під обмеження можуть потрапити судна, які Кремль використовує для транспортування СПГ.
ЄС може послабити тиск на Росію
Ще в 2025 році офіційний Брюссель ввів у дію динамічний механізм, що передбачає автоматичне встановлення цінового обмеження кожні пів року на рівні, що на 15 % нижчий за середню ринкову ціну на російську нафту марки Urals.
Що важливо розуміти, поточний ціновий поріг становить 44,10 доларів за барель — переглянути його повинні вже за кілька місяців.
Ні для кого не секрет, що через війну на Близькому Сході ціни на нафту різко підскочили. Фактично йдеться про те, що під час наступного перегляду ціна на російський Urals, цілком можливо, сягне аж 65 дол.
Що важливо розуміти, саме замороження дасть можливість зберегти ціновий ліміт на поточному рівні.
За словами інсайдерів, це рішення може стати частиною 21-го пакету санкцій ЄС, який узгодять уже на початку червня.
