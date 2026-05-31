ЄС планує призупинити дію обмеження на ціну російської нафти
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС планує призупинити дію обмеження на ціну російської нафти

ЄС
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, Європейський союз розглядає можливість тимчасового призупинення дії обмеження на ціну російської нафти через війну на Близькому Сході. Однак фінальне рішення поки не ухвалене.

Головні тези:

  • Попри це, ЄС планує ввести санкції проти близько 20 додаткових танкерів тіньового флоту. 
  • Під обмеження можуть потрапити судна, які Кремль використовує для транспортування СПГ.

ЄС може послабити тиск на Росію

Ще в 2025 році офіційний Брюссель ввів у дію динамічний механізм, що передбачає автоматичне встановлення цінового обмеження кожні пів року на рівні, що на 15 % нижчий за середню ринкову ціну на російську нафту марки Urals.

Що важливо розуміти, поточний ціновий поріг становить 44,10 доларів за барель — переглянути його повинні вже за кілька місяців.

Ні для кого не секрет, що через війну на Близькому Сході ціни на нафту різко підскочили. Фактично йдеться про те, що під час наступного перегляду ціна на російський Urals, цілком можливо, сягне аж 65 дол.

Що важливо розуміти, саме замороження дасть можливість зберегти ціновий ліміт на поточному рівні.

Інші варіанти, що розглядаються, включають призупинення динамічного та автоматичного підвищення до кінця року з огляду на виняткові обставини на Близькому Сході, або обмеження будь-якого підвищення до 60 доларів відповідно до рівня G7, зазначили джерела.

За словами інсайдерів, це рішення може стати частиною 21-го пакету санкцій ЄС, який узгодять уже на початку червня.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина дозволила ввести санкції проти людей з орбіти Путіна — інсайдери
Мадяр готовий вдарити санкціями по Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Швейцарія розширила санкції проти Росії та Білорусі
Швейцарія
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський ухвалив нові санкції проти російських воєнних злочинців
Офіс Президента України
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?