ЕС планирует приостановить действие ограничения на цену российской нефти
Экономика
ЕС может ослабить давление на Россию
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность временной приостановки действия ограничения на цену российской нефти из-за войны на Ближнем Востоке. Однако финальное решение пока не принято.

Главные тезисы

  • Тем не менее, ЕС планирует ввести санкции против около 20 дополнительных танкеров теневого флота.
  • Под ограничения могут попасть суда, которые Кремль использует для транспортировки СПГ.

В 2025 году официальный Брюссель ввел в действие динамический механизм, предусматривающий автоматическое установление ценового ограничения каждые полгода на уровне, что на 15% ниже средней рыночной цены на российскую нефть марки Urals.

Что важно понимать, текущий ценовой порог составляет 44,10 долларов за баррель — пересмотреть его должны уже через несколько месяцев.

Ни для кого не секрет, что из-за войны войны на Ближнем Востоке цены на нефть резко подскочили. Фактически речь идет о том, что во время следующего пересмотра цена на российский Urals, вполне возможно, достигнет 65 долларов.

Что важно понимать, именно заморозка позволит сохранить ценовой лимит на текущем уровне.

Другие рассматриваемые варианты включают приостановку динамического и автоматического повышения до конца года ввиду исключительных обстоятельств на Ближнем Востоке или ограничения любого повышения до 60 долларов в соответствии с уровнем G7, — отметили источники.

По словам инсайдеров, это решение может стать частью 21-го пакета санкций ЕС, который будет согласован уже в начале июня.

