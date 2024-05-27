ЄС планує проведення «мирної конференції» за участі Росії — Bloomberg

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні обговорять, як знайти результат, що «врятує обличчя» Саміту миру у Швейцарії.

Що відомо про плани ЄС провести «мирну конференцію»

За даними видання Bloomberg, для європейських чиновників важливим питанням є те, як перейти від Саміту у червні до можливої зустрічі за участю Росії в Саудівській Аравії восени.

Видання також зазначає, що президент України Володимир Зеленський «благає» світових лідерів відвідати мирний саміт у Швейцарії. Москва докладає великих зусиль, аби завадити цьому. Співрозмовники Bloomberg додають, що Бразилія та Індія обдумують ідею відправити на захід чиновників невисокого рангу. Водночас від Китаю може приїхати високопосадовець.

Деталі українського Саміту миру у Швейцарії

Україна організовує Саміт миру у Швейцарії 15−16 червня.

Раніше Україна провела чотири зустрічі щодо Формули миру президента Зеленського на рівні радників із питань національної безпеки та політичних радників.

Остання така зустріч пройшла у швейцарському Давосі 14 січня. У ній взяли участь представники 81 країни та міжнародних організацій.

Попередні зустрічі проходили протягом 2023 року на Мальті, у Копенгагені та в Джидді (Саудівська Аравія).

У листопаді 2022 року на саміті G20 Володимир Зеленський представив Формулу миру з 10 пунктів, яка включає зокрема відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал для винних в агресії та гарантії безпеки для України.