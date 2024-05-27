ЕС планирует проведение «мирной конференции» с участием России — Bloomberg

Министры иностранных дел ЕС сегодня обсудят, как найти результат, который спасет лицо Саммита мира в Швейцарии.
Что известно о планах ЕС провести «мирную конференцию»
По данным издания Bloomberg, для европейских чиновников важным вопросом является то, как перейти от саммита в июне к возможной встрече с участием России в Саудовской Аравии осенью.
Издание также отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский «умоляет» мировых лидеров посетить мирный саммит в Швейцарии. Москва прилагает большие усилия, чтобы помешать этому. Собеседники Bloomberg добавляют, что Бразилия и Индия обдумывают идею отправить на мероприятие чиновников невысокого ранга. В то же время от Китая может приехать чиновник.
Детали украинского Саммита мира в Швейцарии
Украина организует саммит мира в Швейцарии 15-16 июня.
Ранее Украина провела четыре встречи по Формуле мира президента Зеленского на уровне советников по вопросам национальной безопасности и политических советников.
Последняя подобная встреча прошла в швейцарском Давосе 14 января. В нем приняли участие представители 81 страны и международных организаций.
Предыдущие встречи проходили в 2023 году на Мальте, в Копенгагене и в Джидде (Саудовская Аравия).
В ноябре 2022 года на саммите G20 Владимир Зеленский представил Формулу мира из 10 пунктов, которая включает, в частности, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.
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