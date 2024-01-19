ЄС почав готувати 13-й пакет санкцій проти РФ — Bloomberg

Європейський Союз розпочав обговорення нового 13-го пакету санкцій проти РФ, який він прагне затвердити до 24 лютого, другої річниці вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про новий пакет санкцій проти РФ

За даними джерел агентства, заходи можуть включати розширення списків людей під санкціями, посилення торгових обмежень і зниження можливості Москви обходити санкції блоку як через треті країни, так і через компанії всередині ЄС.

Можливі санкції обговорювалися 18 січня на зустрічі послів блоку, де держави-члени сперечалися про те, як найкраще підтримати Київ у довгостроковій перспективі.

Але досягти угоди щодо 13-го пакету у санкцій до наступного місяця буде непросто, оскільки останній вимагав тижнів переговорів, — зазначає Bloomberg. Поширити

Тривають також дискусії щодо планів створення нового фонду для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб модернізації нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру.

Зовнішньополітична служба ЄС запропонувала надати фонду річний бюджет у розмірі близько 5 мільярдів євро, але не змогла досягти консенсусу між країнами-членами.

За словами співрозмовників, незабаром посадовці представлять державам-членам новий документ з пропозиціями.

Що цьому передувало

Нагадаємо, у грудні Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти РФ. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку включили значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західні країни придушити здатність Росії виробляти зброю в той час, коли Москва продовжує отримувати для цього іноземні компоненти.