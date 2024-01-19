ЕС начал готовить 13-й пакет санкций против РФ – Bloomberg

Европейский Союз приступил к обсуждению нового 13-го пакета санкций против РФ, который он стремится утвердить до 24 февраля, второй годовщины вторжения России в Украину.

Что известно о новом пакете санкций против РФ

По данным источников агентства, меры могут включать расширение списков людей под санкциями, усиление торговых ограничений и снижение возможности Москвы обходить санкции блока как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС.

Возможные санкции обсуждались 18 января на встрече послов блока, где государства-члены спорили о том, как лучше поддержать Киев в долгосрочной перспективе.

Но достичь соглашения по 13-му пакету санкций до следующего месяца будет непросто, поскольку последний требовал недель переговоров, — отмечает Bloomberg. Поделиться

Продолжаются также дискуссии о планах создания нового фонда для военной поддержки Украины, который некоторые страны ЕС хотят использовать в качестве способа модернизации нынешнего механизма финансирования, известного как Европейский фонд мира.

Внешнеполитическая служба ЕС предложила предоставить фонду годовой бюджет в размере около 5 миллиардов евро, но не смогла добиться консенсуса между странами-членами.

По словам собеседников, вскоре должностные лица представят государствам-членам новый документ с предложениями.

Что этому предшествовало

Напомним, в декабре Европейский Союз ввел в действие новый, 12 пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список включили значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западные страны подавить способность России производить оружие в то время, когда Москва продолжает получать иностранные компоненты.