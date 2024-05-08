Посли країн ЄС підписали політичну угоду щодо використання прибутків від заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.
На що витрачатимуться прибутки від заморожених активів РФ
Зазначає, що ця угода дозволяє розблокувати рішення щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ для купівлі озброєнь і боєприпасів для України.
Ухвалена схема передбачає використання надприбутків від заморожених активів РФ у розмірі до 3 мільярдів євро на рік.
Зазначається, що наразі російські активи застрягли в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear та інших європейських депозитаріях, переважно через фінансування спільних закупівель озброєнь для України країнами ЄС.
Європейські дипломати пояснюють, що ухвалення угоди стало можливим завдяки компромісу з боку Бельгії, яка висловила готовність з 2025 року спрямовувати податкові надходження від доходів у спільний фонд для України.
Як ЄС погоджував використання прибутків від заморожених активів РФ
Також за словами дипломатів, у Брюсселі домоглись зниження комісії, яку бере Euroclear за обробку заморожених російських активів — до 0,3% з початково обговорюваних 0,5% після тиску з боку Німеччини та Франції.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) здійснюватиме управління надзвичайним резервом, створеним для оплати послуг юристів у разі російського судового розгляду.
Як наступний крок міністри фінансів ЄС мають підписати відповідну угоду на зустрічі наступного вівторка (14 травня).
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