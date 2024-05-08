На що витрачатимуться прибутки від заморожених активів РФ

Зазначає, що ця угода дозволяє розблокувати рішення щодо використання надприбутків від заморожених активів РФ для купівлі озброєнь і боєприпасів для України.

Ухвалена схема передбачає використання надприбутків від заморожених активів РФ у розмірі до 3 мільярдів євро на рік.

Зазначається, що наразі російські активи застрягли в бельгійській розрахунковій палаті Euroclear та інших європейських депозитаріях, переважно через фінансування спільних закупівель озброєнь для України країнами ЄС.

Європейські дипломати пояснюють, що ухвалення угоди стало можливим завдяки компромісу з боку Бельгії, яка висловила готовність з 2025 року спрямовувати податкові надходження від доходів у спільний фонд для України.

Як ЄС погоджував використання прибутків від заморожених активів РФ

Також за словами дипломатів, у Брюсселі домоглись зниження комісії, яку бере Euroclear за обробку заморожених російських активів — до 0,3% з початково обговорюваних 0,5% після тиску з боку Німеччини та Франції.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) здійснюватиме управління надзвичайним резервом, створеним для оплати послуг юристів у разі російського судового розгляду.

Як наступний крок міністри фінансів ЄС мають підписати відповідну угоду на зустрічі наступного вівторка (14 травня).