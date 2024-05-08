Послы стран ЕС подписали политическое соглашение по использованию доходов от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине.

На что будут тратиться доходы от замороженных активов РФ

Отмечает, что это соглашение позволяет разблокировать решение по использованию сверхдоходов от замороженных активов РФ для покупки вооружений и боеприпасов для Украины.

Принятая схема предполагает использование сверхдоходов от замороженных активов РФ в размере до 3 миллиардов евро в год.

Отмечается, что российские активы застряли в бельгийской расчетной палате Euroclear и других европейских депозитариях, преимущественно из-за финансирования совместных закупок вооружений для Украины странами ЕС.

Европейские дипломаты объясняют, что принятие соглашения стало возможным благодаря компромиссу со стороны Бельгии, выразившей готовность с 2025 года направлять налоговые поступления от доходов в общий фонд для Украины.

Как ЕС согласовал использование доходов от замороженных активов РФ

Также, по словам дипломатов, в Брюсселе добились снижения комиссии, которую берет Euroclear за обработку замороженных российских активов — до 0,3% из первоначально обсуждаемых 0,5% после давления со стороны Германии и Франции.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет осуществлять управление чрезвычайным резервом, предназначенным для оплаты услуг юристов в случае судебного разбирательства.

Как следующий шаг министры финансов ЕС должны подписать соответствующее соглашение на встрече в следующий вторник (14 мая).