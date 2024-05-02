Кремлевские чиновники угрожают западным партнерам якобы жестким ответом в случае конфискации замороженных активов. Однако в Кремле признают, что не имеют контроля над значительной долей государственной собственности других стран, в частности США.

Как Россия может ответить Западу на конфискацию замороженных активов

Журналисты издания и аналитики отмечают, что в Кремле планируют конфискацию средств заблокированных частных инвесторов.

По мнению большинства опрошенных экономистов, юристов и экспертов, одним из самых вероятных вариантов ответа будет конфискация финансовых активов и ценных бумаг иностранных инвесторов, находящихся на специальных счетах.

Таким образом, выплаты по заблокированным активам на этих счетах могут начать конфисковывать в пользу государства.

Кроме того, правительство РФ может рассмотреть возможность блокирования небиржевых активов, все еще принадлежащих "недружественным странам". Эти активы включают налоги, гранты и частные пожертвования.

При этом, как отмечают журналисты издания, ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал провести конфискацию российских активов частных лиц в ответ на любую конфискацию Соединенными Штатами российских резервов.

Может ли Россия конфисковать западные активы

Однако после введения западными странами масштабных санкций против России иностранные активы и инвестиции на ее территории сократились примерно на 40% до 696 млрд долларов.

Москва также уже заставила иностранные компании, продающие активы в России, делать это со скидкой не менее 50%.

Она передала другие западные активы во временное управление и назначила руководителей, дружественных Кремлю.

Россия уже захватила филиалы западных компаний, часто за бесценок. Но ценность захваченных активов заключается не только в зданиях и машинах, но и в технологиях, ноу-хау и связях, отмечают эксперты. Поделиться

Авторы материала подчеркивают, что Кремль также оказывает давление и пытается повлиять на политику стран ЕС, где в брюссельском депозитарии Euroclear хранится большая часть российских резервов.

По оценкам ряда европейских политиков, конфискация или использование доходов от замороженных активов РФ может нанести ущерб евро в случае, если другие страны, такие как Китай, начнут репатриировать резервы как меру пресечения против того, чтобы на них не набросились в будущем.

Существует также риск того, что Россия может через суд попытаться арестовать денежные средства Euroclear в хранилищах ценных бумаг в Гонконге, Дубае и других странах. Это может привести к истощению капитала Euroclear.