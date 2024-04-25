По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, предложение по использованию доходов от замороженных активов РФ для оказания помощи Украине может получить наибольшую поддержку со стороны партнеров.

Почему США предпочитают отказаться от конфискации российских активов в пользу Украины

Еллен отметила, что использование доходов от замороженных активов выглядит более привлекательным, чем конфискация этих активов, поскольку это вызывает беспокойство со стороны многих партнеров США.

В частности, глава Минфина США приветствовала "очень конструктивный шаг" ЕС по отделению доходов от вкладов, находящихся в брюссельской компании Euroclear, и передаче их на помощь Украине.

По ее словам, размер доходов, которые будут в дальнейшем передаваться Украине, также могут быть увеличены.

Это подход, который может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов, и часть процентов может быть выплачена, например, в виде кредита, — объясняет Йеллен. Поделиться

Глава Минфина США подчеркнула, что этот вариант вместе с несколькими другими активно обсуждается странами G7 в преддверии саммита лидеров в июне.

Что говорят партнеры США по G7

Чиновники из G7 также отметили в комментарии журналистам издание, что инициатива США приобретает все большую поддержку среди партнеров Вашингтона.

Йеллен заявила, что Вашингтон по-прежнему убежден, что полная конфискация российских активов оправдана с точки зрения международного права, но сказала, что другие подходы, вероятно, будут более приемлемыми для некоторых партнеров по G7.

По словам одного из чиновников G7, страны-партнеры все еще ведут дискуссии по определенным "сдерживающим факторам", которые могут уменьшить ожидаемые доходы до 2,5-3 млрд долларов.

Они указывают на 25% ставку налога в Бельгии, "комиссию за удобство", взимаемую депозитарием Euroclear, и предложенный резерв на случай судебных разбирательств.

Министры финансов стран-членов G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы разработать консенсусное предложение для представления лидерам на июньском саммите.

Высокопоставленное американское чиновник заявил, что одобрение Конгрессом около 61 миллиарда долларов помощи Украине и отдельный пакет на 50 миллиардов евро от ЕС поддержат Киев, однако он будет сталкиваться с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.