За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, пропозиція щодо використання прибутків від заморожених активів РФ для надання допомоги Україні може отримати найбільшу підтримку з боку партнерів.

Чому США воліють відмовитись від конфіскації російських активів на користь України

Єллен зазначила, що наразі використання прибутків від заморожених активів виглядає більш привабливим, ніж конфіскація цих активів, оскільки це викликає занепокоєння з боку багатьох партнерів США.

Зокрема, глава Мінфіну США привітала "дуже конструктивний крок" ЄС щодо відокремлення прибутків від вкладів, що знаходяться в брюссельській компанії Euroclear, та передачу їх на допомогу Україні.

За її словами, розмір прибутків, які будуть у подальшому передаватись Україні, також може бути збільшений.

Це підхід, який може бути широко підтриманий країнами, що стурбовані конфіскацією активів, і частина відсотків може бути виплачена, наприклад, у вигляді кредиту, — пояснює Єллен. Поширити

Глава Мінфіну США підкреслила, що цей варіант разом з кількома іншими активно обговорюється країнами G7 напередодні саміту лідерів у червні.

Що кажуть партнери США по G7

Посадовці з G7 також зазначили у коментарі журналістам видання, що ініціатива США набуває все більшої підтримки серед партнерів Вашингтона.

Єллен заявила, що Вашингтон, як і раніше, переконаний, що повна конфіскація російських активів є виправданою з точки зору міжнародного права, але сказала, що інші підходи, ймовірно, будуть більш прийнятними для деяких партнерів по G7.

За словами одного з посадовців G7, країни -партнери все ще ведуть дискусії щодо певних "стримуючих факторів", які можуть зменшити очікувані доходи до 2,5-3 млрд доларів.

Вони вказують на 25% ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", яку стягує депозитарій Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

Міністри фінансів країн-членів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам на червневому саміті.

Високопоставлений американський посадовець заявив, що схвалення Конгресом близько 61 мільярда доларів допомоги Україні та окремий пакет на 50 мільярдів євро від ЄС підтримають Київ, однак він стикатиметься з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.