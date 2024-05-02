Кремлівські чиновники погрожують західним партнерам нібито жорсткою відповіддю у разі конфіскації заморожених активів. Однак у Кремлі визнають, що не мають контролю над значною часткою державної власності інших країн, зокрема, США.

Як Росія може відповісти Заходу на конфіскацію заморожених активів

Журналісти видання та аналітики зазначають, що у Кремлі планують конфіскацію коштів приватних інвесторів, які було заблоковано.

На думку більшості опитаних економістів, юристів та експертів, одним з найбільших ймовірних варіантів відповіді буде конфіскація фінансових активів і цінних паперів іноземних інвесторів, які наразі перебувають на спеціальних рахунках.

Таким чином виплати за заблокованими активами на цих рахунках можуть почати конфісковувати на користь держави.

Крім того, уряд РФ може розглянути можливість блокування небіржових активів, які все ще належать "недружнім країнам". Ці активи включають податки, гранти і приватні пожертвування.

При цьому, як зазначають журналісти видання, до цього заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв закликав провести конфіскацію російських активів приватних осіб у відповідь на будь-яку конфіскацію Сполученими Штатами російських резервів.

Чи може Росія конфіскувати західні активи

Однак після запровадження західними країнами масштабних санкцій проти Росії іноземні активи та інвестиції на її території скоротились приблизно на 40%, до 696 млрд доларів.

Москва також уже змусила іноземні компанії, які продають активи в Росії, робити це зі знижкою щонайменше 50%.

Вона передала інші західні активи під тимчасове управління і призначила керівників, дружніх Кремлю.

Росія вже захопила філії західних компаній, часто за безцінь. Але цінність захоплених активів полягає не тільки в будівлях і машинах, а й у технологіях, ноу-хау і зв'язках, — наголошують експерти. Поширити

Автори матеріалу підкреслюють, що Кремль також тисне та намагається вплинути на політику країн ЄС, де в брюссельському депозитарії Euroclear зберігається велика частина російських резервів.

За оцінками низки європейських політиків, конфіскація або використання прибутків від заморожених активів РФ може завдати шкоди євро у разі, якщо інші країни, такі як Китай, почнуть репатріювати резерви як запобіжний захід проти того, щоб на них не накинулися в майбутньому.

Існує також ризик, що Росія може через суд спробувати заарештувати грошові кошти Euroclear у сховищах цінних паперів у Гонконзі, Дубаї та інших країнах. Це може призвести до виснаження капіталу Euroclear.