ЄС призупинив затвердження торговельної угоди зі США на тлі погроз Трампа

У Європарламенті офіційно підтвердили призупинення роботи над затвердження торгової угоди ЄС і США у зв’язку з останніми тарифними погрозами Дональда Трампа щодо низки членів Євросоюзу.
Головні тези:
- Європарламент призупинив затвердження торгової угоди між ЄС і США через тарифні погрози Трампа.
- Рішення призупинити угоду є відповіддю на погрози та негативні дії адміністрації США.
- Лідери Європарламенту вважають необхідним призупинити процес затвердження угоди на час переговорів зі стороною США.
Торгова угода між США та ЄС не затверджена
Про це у своєму X оголосив голова торгового комітету Європарламенту, представник фракції соціал-демократів Бернд Ланге.
Тепер офіційно: угода ЄС і США на паузі до подальших повідомлень. Наша переговорна команда щойно вирішила призупинити роботу комітету над юридичною імплементацією угоди у Торнбері.
📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!— Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026
Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.
Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs
Перед цим лідери найбільших груп Європарламенту заявили про необхідність ставити на паузу затвердження торгової угоди ЄС зі США через тарифні погрози Трампа низці європейських країн за позицію щодо Гренландії.
Окрім того, Трамп взявся погрожувати Франції гігантськими митами на шампанське через очікувану відмову приєднатися до створюваної ним Ради миру.
27 липня США та ЄС оголосили про укладення рамкової торгової угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.
