ЕС приостановил утверждение торгового соглашения с США на фоне угроз Трампа

В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США в связи с последними тарифными угрозами Дональда Трампа по ряду членов Евросоюза.
Главные тезисы
- Решение о приостановке утверждения торгового соглашения ЕС и США было вызвано тарифными угрозами со стороны администрации Трампа.
- Лидеры Европарламента подчеркнули необходимость защиты суверенитета и территориальной целостности при рассмотрении соглашения.
Торговое соглашение между США и ЕС не утверждено
Об этом в своем X объявил глава торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге.
Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе к последующим сообщениям. Наша переговорная команда решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери.
📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!— Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026
Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.
Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs
Перед этим лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости ставить на паузу утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за тарифных угроз Трампа ряду европейских стран за позицию по Гренландии.
Кроме того, Трамп принялся угрожать Франции гигантскими пошлинами на шампанское из-за ожидаемого отказа присоединиться к создаваемому им Совету мира.
27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
