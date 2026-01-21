ЕС приостановил утверждение торгового соглашения с США на фоне угроз Трампа

В Европарламенте официально подтвердили приостановку работы над утверждением торгового соглашения ЕС и США в связи с последними тарифными угрозами Дональда Трампа по ряду членов Евросоюза.

Торговое соглашение между США и ЕС не утверждено

Об этом в своем X объявил глава торгового комитета Европарламента, представитель фракции социал-демократов Бернд Ланге.

Теперь официально: соглашение ЕС и США на паузе к последующим сообщениям. Наша переговорная команда решила приостановить работу комитета над юридической имплементацией соглашения в Торнбери.

📢Now official: EU-US deal is on hold until further notice!

Our negotiating team just decided to suspend work of @ep_trade on the legal implementation of Turnberry deal.

Our sovereignty and territorial integrity are at stake. Business as usual impossible #Greenland #tariffs — Bernd Lange (@berndlange) January 21, 2026

На кону наш суверенитет и территориальная целостность. "Бизнес как всегда" уже невозможен. Поделиться

Перед этим лидеры крупнейших групп Европарламента заявили о необходимости ставить на паузу утверждение торгового соглашения ЕС с США из-за тарифных угроз Трампа ряду европейских стран за позицию по Гренландии.

Кроме того, Трамп принялся угрожать Франции гигантскими пошлинами на шампанское из-за ожидаемого отказа присоединиться к создаваемому им Совету мира.

27 июля США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.