ЄС продовжив пільговий режим на імпорт сталі та заліза з України

Рада Європейського Союзу підтримала продовження пільгового режиму для імпорту українських сталі та заліза до ЄС, який закінчується 5 червня.

ЄС підтримав “торгівельний безвіз” для України на сталь і залізо

Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах російського вторгнення. Воно набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції. Поширити

Водночас Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців.