ЄС продовжив пільговий режим на імпорт сталі та заліза з України
Категорія
Економіка
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ЄС продовжив пільговий режим на імпорт сталі та заліза з України

Council of the European Union
ЄС
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Рада Європейського Союзу підтримала продовження пільгового режиму для імпорту українських сталі та заліза до ЄС, який закінчується 5 червня.

Головні тези:

  • Рада ЄС продовжила пільговий режим для імпорту сталі та заліза з України, спрямований на підтримку української економіки.
  • Рішення набуватиме чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років, дозволяючи українським виробникам уникнути обмежень.
  • Європейська комісія залишає за собою право призупинити регламент щодо окремих товарів у разі загрози промисловості ЄС.

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Це рішення спрямоване на підтримку української економіки в умовах російського вторгнення. Воно набуде чинності 6 червня 2025 року і діятиме протягом трьох років.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Рішення дозволяє українським виробникам і експортерам заліза та сталі уникнути обмежень, запроваджених ще у 2018 році для захисту європейської промисловості від надмірної глобальної пропозиції.

Водночас Європейська комісія залишає за собою право тимчасово призупинити дію цього регламенту щодо окремих товарів строком до 12 місяців.

Рішення про призупинення ухвалять у випадку, якщо імпорт цих товарів з України зросте до рівня, який суттєво шкодить або загрожує завдати шкоди промисловості ЄС, що виробляє аналогічні або безпосередньо конкуруючі товари.

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