ЄС продовжив "транспортний безвіз" з Україною

Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом продовжена до кінця 2025 року.

"Транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжено

Про це повідомляє голова українського уряду Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, це вже четверта пролонгація "транспортного безвізу". Він додав, що за цей час український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.

"Транспортний безвіз" — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюз. Денис Шмигаль Прем’єр-міністр України

"Транспортний безвіз" — це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва — Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.