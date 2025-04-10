ЄС продовжив "транспортний безвіз" з Україною
Категорія
Економіка
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ЄС продовжив "транспортний безвіз" з Україною

Денис Шмигаль
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Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом продовжена до кінця 2025 року.

Головні тези:

  • Продовження “транспортного безвізу” між Україною та ЄС до 2025 року сприяє збільшенню обсягів вантажних перевезень та стимулює розвиток української економіки.
  • Український експорт дорогами до ЄС зрос на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37% за час дії “транспортного безвізу”.
  • 'Транспортний безвіз' є важливою частиною секторальної інтеграції України до Європи та позитивно підтримує перспективи членства країни в Євросоюзі.

"Транспортний безвіз" між Україною та Євросоюзом продовжено

Про це повідомляє голова українського уряду Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, це вже четверта пролонгація "транспортного безвізу". Він додав, що за цей час український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, а імпорт автотранспортом до України — на 37%.

"Транспортний безвіз" — це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюз.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

"Транспортний безвіз" — це спеціальна угода, яка спрощує вантажні автоперевезення між Україною та країнами Європейського Союзу. Його офіційна назва — Угода про вантажні перевезення автомобільним транспортом, яку Україна підписала з ЄС ще у 2022 році.

Відповідно до угоди, українські перевізники можуть вільно перевозити вантажі в межах ЄС без необхідності отримувати окремі дозволи.

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