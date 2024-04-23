Європарламент схвалив продовження оновленого "торговельного безвізу" з Україною

Європарламент схвалив продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України до червня 2025 року.

Рішення Європарламенту щодо торгівлі з ЄС з Україною

Депутати Європарламенту підтримали продовження призупинення імпортних мит і квот на українську сільськогосподарську продукцію ще на один рік, до 5 червня 2025 року.

За ухвалення проголосували 428 депутатів, 131 — проти, ще 44 утрималися.

Згідно з новою постановою, Комісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважає за потрібне, якщо через імпорт з України (наприклад, пшениці) виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох держав-членів ЄС.

Єврокомісія, у рамках посилених захисних заходів для захисту фермерів ЄС, може запустити екстрене гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

Зазначається, якщо імпорт цих товарів перевищить середні обсяги імпорту, зафіксовані у другій половині 2021 року та за весь 2022 та 2023 роки, тарифи можуть бути введені повторно.

У рамках угоди щодо цих нових правил Комісія пообіцяла найближчим часом розпочати переговори з Україною щодо постійної лібералізації торгівлі та продовжувати тісно залучати Парламент до цього процесу.

Чому було обмежено імпорт агропродукції з України

У березні Європарламент розглянув пропозицію Єврокомісії щодо лібералізації торгівлі з Україною, але тоді вирішили, що до документу потрібно внести правки.

Євродепутати закликали посилити гарантії для фермерів у разі великої кількості української продукції.