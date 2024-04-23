Европарламент одобрил продолжение обновленного "торгового безвиза" с Украиной

Европарламент одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины до июня 2025 года.

Решения Европарламента по торговле с ЕС с Украиной

Депутаты Европарламента поддержали продление приостановки импортных пошлин и квот на украинскую сельскохозяйственную продукцию еще на один год до 5 июня 2025 года.

За принятие проголосовали 428 депутатов, 131 — против, еще 44 воздержались.

Согласно новому постановлению, Комиссия может принять быстрые меры и принять любые меры, которые считает нужным, если из-за импорта из Украины (например, пшеницы) возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одного или нескольких государств-членов ЕС.

Еврокомиссия в рамках усиленных защитных мер по защите фермеров ЕС может запустить экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда.

Отмечается, что если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 года и за весь 2022 и 2023 годы, тарифы могут быть введены повторно.

В рамках соглашения по новым правилам Комиссия пообещала в ближайшее время начать переговоры с Украиной о постоянной либерализации торговли и продолжать тесно привлекать Парламент к этому процессу.

Почему был ограничен импорт агропродукции из Украины

В марте Европарламент рассмотрел предложение Еврокомиссии по либерализации торговли с Украиной, но решили, что в документ нужно внести правки.

Евродепутаты призвали ужесточить гарантии для фермеров в случае большого количества украинской продукции.