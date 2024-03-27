Послы ЕС согласовали продолжение "торгового безвиза" с Украиной
Категория
Экономика
Дата публикации

Послы ЕС согласовали продолжение "торгового безвиза" с Украиной

ЕС
Читати українською
Источник:  Радио Свобода

Послы Европейского союза поддержали продолжение отмены пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Торговый безвиз" Украины продлят с компромиссом

Послы ЕС договорились об обновлении и продолжении действия так называемых автономных мер торговли с Украиной.

Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.

Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС.

При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".

Послы ЕС одобрили продолжение либерализации торговли с Украиной при условии, что квоты и пошлины в рамках защитного механизма будут внедряться с учетом объемов импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и в 2021-м.

Европарламент и Евросовет достигли предварительной договоренности по Украине

На прошлой неделе Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении либерализации торговли с Украиной до 5 июня 2025 года.

Инициатива предусматривала защитный механизм, который включает в себя экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птиц, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

По мнению Франции и Польши, таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить европейских фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Транспортный безвиз. Польша обратилась с предложением к Украине
флаг Польши
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Транспортный безвиз. В ЕС хотят ужесточить требования к Украине
Еврокомиссия
Украина и ЕС
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Продолжит ли ЕС транспортный безвиз с Украиной — прогноз министра Кубракова
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?