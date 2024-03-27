Послы ЕС согласовали продолжение "торгового безвиза" с Украиной

"Торговый безвиз" Украины продлят с компромиссом

Послы ЕС договорились об обновлении и продолжении действия так называемых автономных мер торговли с Украиной.

Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС.

При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".

Послы ЕС одобрили продолжение либерализации торговли с Украиной при условии, что квоты и пошлины в рамках защитного механизма будут внедряться с учетом объемов импорта не только в 2022 и 2023 годах, но и в 2021-м. Поделиться

Европарламент и Евросовет достигли предварительной договоренности по Украине

На прошлой неделе Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении либерализации торговли с Украиной до 5 июня 2025 года.

Инициатива предусматривала защитный механизм, который включает в себя экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птиц, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.

По мнению Франции и Польши, таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить европейских фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.