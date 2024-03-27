Послы ЕС согласовали продолжение "торгового безвиза" с Украиной

Послы Европейского союза поддержали продолжение отмены пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
"Торговый безвиз" Украины продлят с компромиссом
Послы ЕС договорились об обновлении и продолжении действия так называемых автономных мер торговли с Украиной.
Об этом сообщается в Twitter со ссылкой на председательство Бельгии в Совете ЕС.
Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению торговых мер для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС.
При этом уточняется, что инициатива теперь будет представлена Европарламенту "для быстрого достижения соглашения".
Европарламент и Евросовет достигли предварительной договоренности по Украине
На прошлой неделе Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении либерализации торговли с Украиной до 5 июня 2025 года.
Инициатива предусматривала защитный механизм, который включает в себя экстренное торможение для особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно мяса птиц, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда.
По мнению Франции и Польши, таких мер недостаточно для того, чтобы удовлетворить европейских фермеров. Поэтому они предложили ужесточить ограничения.
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