Транспортный безвиз. В ЕС хотят ужесточить требования к Украине
Категория
Экономика
Дата публикации

Транспортный безвиз. В ЕС хотят ужесточить требования к Украине

Еврокомиссия
Украина и ЕС
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5 марта Европейская комиссия официально предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, однако планирует внести в него изменения.

Механизм "транспортного безвиза" может измениться

Согласно последним данным, новые предложения ЕС направлены на обновление соглашения с Украиной для улучшения его практической реализации и правоприменения.

Что важно понимать, впервые соглашение было подписано в июне 2022 года и позже продлено до конца июня 2024 года. Еще одной участницей соглашения является Молдова.

Договоренности предоставляют двусторонние транспортные права украинским, молдавским и европейским перевозчикам на территории друг друга.

Поскольку традиционные транспортные маршруты в регионе нарушены или закрыты из-за агрессивной войны России против Украины и недоступности Черного моря как традиционного торгового пути для двух стран, продление соглашения по крайней мере до конца 2025 поможет обезопасить цепи поставок, - сказано в заявлении ЕК.

По словам представителей Еврокомиссии, они решили изменить соглашение с Украиной "на основе обмена мнениями с государствами-членами, Украиной и заинтересованными сторонами".

О каких изменениях идет речь:

  1. сделать обязательным наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозка осуществляется в соответствии с соглашением;

  2. сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует соглашение;

  3. усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;

  4. добавить новую защитную оговорку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

В ЕС убеждают в том, что соглашение было очень позитивным как для ЕС, так и для Украины, ведь позволит существенно нарастить их экспорт на рынки друг друга.

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