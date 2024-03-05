Транспортний безвіз. У ЄС хочуть посилити вимоги до України

5 березня Європейська комісія офіційно запропонувала продовжити угоду про автомобільні перевезення з Україною, однак планує внести у неї зміни.
Механізм "транспортного безвізу" може змінитися
Згідно з останніми даними, нові пропозиції ЄС мають на меті оновлення угоди з Україною для покращення її практичної реалізації та правозастосування.
Що важливо розуміти, вперше угода була підписана в червні 2022 року і пізніше продовжена до кінця червня 2024 року. Ще однією учасницею угоди є Молдова.
Домовленості надають двосторонні транспортні права українським, молдовським та європейським перевізникам на території один одного.
За словами представників Єврокомісії, вони вирішила змінити угоду з Україною "на основі обміну думками з державами-членами, Україною та зацікавленими сторонами".
Про які зміни йдеться:
зробити обов'язковим наявність документів, які підтверджують, що транспортний оператор належним чином уповноважений здійснювати міжнародні перевезення, і що перевезення здійснюється відповідно до угоди;
зробити обов'язковим наявність спеціальних документів, які засвідчують, що операція без вантажу безпосередньо пов'язана з транзитною або двосторонньою операцією, як того вимагає угода;
посилити контроль за дотриманням автоперевізниками зобов'язань, пов'язаних з операціями, дозволеними угодою, боротьбу з шахрайством та підробкою водійських документів, а також з правопорушеннями, пов'язаними з безпекою дорожнього руху: такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії;
додати нове захисне застереження: якщо на національному ринку автомобільних перевезень у певному географічному регіоні спостерігається значне порушення, яке може бути пов'язане з угодою, дія угоди може бути призупинена в цьому географічному регіоні.
У ЄС переконують у тому, що угода була дуже позитивною як для ЄС, так і для України, адже дасть можливість суттєво наростити їхній експорт на ринки один одного.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-