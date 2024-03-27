Посли ЄС погодили продовження "торговельного безвізу" з Україною

Посли Європейського союзу підтримали продовження скасування мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
“Торговельний безвіз” України подовжать з компромісом
Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії так званих автономних заходів торгівлі з Україною.
Про це повідомляється у Twitter з посиланням на головування Бельгії у Раді ЄС.
Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС.
При цьому уточнюється, що ініціативу тепер буде представлено Європарламенту "для швидкого досягнення угоди".
Європарламент та Єврорада досягли попередньої домовленості щодо України
Минулого тижня Європарламент та Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року.
Ініціатива передбачала захисний механізм, який включає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птахів, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.
На думку Франції та Польщі, таких заходів недостатньо для того, щоб задовольнити європейських фермерів. Тому вони запропонували посилити обмеження.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-