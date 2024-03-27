Посли ЄС погодили продовження "торговельного безвізу" з Україною

Посли Європейського союзу підтримали продовження скасування мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

“Торговельний безвіз” України подовжать з компромісом

Посли ЄС домовились щодо оновлення та продовження дії так званих автономних заходів торгівлі з Україною.

Про це повідомляється у Twitter з посиланням на головування Бельгії у Раді ЄС.

EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.



This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024

Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення торгових заходів для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС.

При цьому уточнюється, що ініціативу тепер буде представлено Європарламенту "для швидкого досягнення угоди".

Посли ЄС схвалили продовження лібералізації торгівлі з Україною за умови, що квоти та мита в рамках захисного механізму будуть запроваджувати враховуючи обсяги імпорту не лише у 2022 та 2023 роках, а й у 2021-му. Поширити

Європарламент та Єврорада досягли попередньої домовленості щодо України

Минулого тижня Європарламент та Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження лібералізації торгівлі з Україною до 5 червня 2025 року.

Ініціатива передбачала захисний механізм, який включає екстрене гальмування для особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме м'яса птахів, яєць, цукру, вівса, кукурудзи, круп та меду.

На думку Франції та Польщі, таких заходів недостатньо для того, щоб задовольнити європейських фермерів. Тому вони запропонували посилити обмеження.